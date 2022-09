Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 Pro: quais as diferenças?

Galaxy Watch é a linha de relógios inteligentes da Samsung que tem foco, principalmente, no acompanhamento de exercícios e na saúde do usuário, sem deixar de lado a integração com os aplicativos e recursos do seu celular. Mas qual a diferença entre o Galaxy Watch 5 Pro, anunciado recentemente pela marca, e o Galaxy Watch 4? O Submarino fala mais sobre o smartwatch a seguir.

Especificações do Galaxy Watch 4

Com o tradicional formato redondo, o Samsung Galaxy Watch 4 é produzido em alumínio e tem uma proposta mais esportiva, com opção de cores para a caixa em preto, prata, rosa ou verde. As pulseiras de borracha variam de acordo com a tonalidade, mas também podem ser trocadas por outros modelos de cores e materiais diferentes.

Nas opções de tamanho, o consumidor encontra o smartwatch com 40 mm e 44 mm, com tela Super AMOLED e resolução de 396 x 396 e 450 x 450, respectivamente. A taxa de atualização é de 60 Hz. Os dois modelos têm dois botões na lateral direita da caixa, para acionar a lista de aplicativos ou de atividades físicas.

O Galaxy Watch 4 funciona com o sistema Wear OS, que dá acesso à biblioteca de aplicativos para smartwatch, com integração com seu celular Android, incluindo desde serviços de streaming de música às opções para saúde e condicionamento físico. O usuário tem uma enorme variedade de papéis de parede e telas interativas para utilizar.

O relógio permite contar passos, verificar calorias consumidas e acompanhar trajetos com sistemas GPS, Glonass, Beidou e Galileo. Ele detecta atividades e suporta mais de 90 exercícios diferentes para gerar relatórios, para você acompanhar seus treinos com riqueza de informações, incluindo insights e treinamento de índice e intervalo para corredores e ciclistas.

O relógio conta com o sensor Samsung BioActive, que permite acompanhar o progresso do condicionamento físico com um sistema de bioimpedância. A análise dura 15 segundos e apresenta informações da composição do corpo, incluindo gordura corporal, massa muscular e água corporal, entre outras.

Além disso, o dispositivo conta com medição do oxigênio no sangue, sensor elétrico e sensor óptico para medição dos batimentos do coração e recursos para avaliação da atividade cardíaca, incluindo aferição da pressão arterial em tempo real e da frequência e ritmo cardíaco, por meio do eletrocardiograma.

A Samsung promete ainda a análise mais ampla com o monitor de sono, que analisa as fases, níveis de oxigênio no sangue e padrões de ronco, além do treinamento de sono, com dicas e missões para você dormir melhor.

Segundo a fabricante, os modelos do Galaxy Watch 4 podem funcionar por até 40 horas com uma carga da bateria. Há modelos LTE, com conexão 4G, e outros apenas Wi-Fi e Bluetooth.

O que há de novo no Galaxy Watch 5 Pro

Relevados no mês passado, no evento Unpacked 2022 da Samsung, os novos Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro chegam com algumas novidades em relação ao modelo anterior. O processador é o mesmo dual-core Exynos W920 de 1,18 GHz, com 1,5 GB de memória RAM e GPS integrado.

Enquanto os modelos de Watch 5 mantêm as caixas em alumínio de 40 mm ou 44 mm, o Watch 5 Pro chega com construção em titânio, em 45 mm. A tela é em cristal de safira, o que oferece mais resistência. Ele possui resistência à água 5 ATM + IP68.

A outra grande diferença do Galaxy Watch 5 Pro é a bateria, que recebeu um aumento de autonomia, em relação aos outros modelos, e pode durar até 80 horas de uso contínuo, ou 20 horas com o GPS ligado o tempo todo.

Isso é uma vantagem, principalmente, para os aventureiros, com a nova navegação de rota programada. O recurso orienta as direções passo a passo para os praticantes de esportes ao ar livre, como ciclismo e caminhadas por trilhas, e apresenta rota de retorno, para voltar para onde você iniciou seu treino.

Os dois novos smartwatches trazem novamente o sensor Samsung BioActive 3 em 1, com sensor óptico de frequência cardíaca, sensor elétrico cardíaco e análise de impedância bioelétrica.

Outra novidade é a medição da temperatura corporal diretamente do contato com a pele, que utiliza infravermelho para fazer a aferição, mesmo com variações do ambiente.