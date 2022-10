Galaxy Watch antigo ganha detecção de ronco e outros recursos

A principal novidade que chega aos wearables da Samsung é o modo de detecção de ronco, que estreou no Galaxy Watch 4. Desta forma, quando o modo sono é ativado o dispositivo analisa e grava quando o usuário estiver roncando. Porém, diferente do que acontece com Galaxy Watch 5, a captação é feita por meio do microfone do smartphone, que precisa ficar próximo da pessoa enquanto ela dorme.

2 de 3 Atualização adiciona recursos do Galaxy Watch 5 aos modelos mais antigos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Atualização adiciona recursos do Galaxy Watch 5 aos modelos mais antigos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além disso, os relógios inteligentes contam com uma melhoria no Indicador de Atividade Diária, que terá uma sincronia maior entre o smartwatch e o celular. Por fim, a Samsung também liberou duas novas faces lançadas originalmente para o Galaxy Watch 5: o Pro Analog e o Gradient Number. Ambas também foram lançadas para o Galaxy Watch 4 em uma atualização em agosto.

O Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3 foram os últimos modelos da Samsung a usar o sistema operacional Tizen. Desde o Galaxy Watch 4, a gigante sul-coreana passou a usar o Wear OS, desenvolvido pela Google. Por isso, havia o receio de que os modelos antigos não receberiam novos recursos. Para acabar com os rumores, a Samsung prometeu em 2021 que os Galaxy Watches com Tizen terão suporte por, pelo menos, três anos. Ou seja, até 2023.

O Galaxy Watch Active 2 foi lançado em 2019 com valores sugeridos de a partir de R$ 1.999 no Brasil. Atualmente, ele pode ser adquirido por a partir de R$ 1.195. Já o Galaxy Watch 3 foi lançado em 2020 com preço sugerido de R$ 2.799. Hoje, ele está disponível no mercado por a partir de R$ 1.289.

Como atualizar o Galaxy Watch

Há dois métodos para instalar o firmware nos Galaxy Watch 2 e 3. Uma delas é pelo próprio smartwatch, entrando no menu de opções do dispositivo. No vídeo a seguir, é possível conferir como realizar o procedimento:

Outra possibilidade é usando o smartphone que está ligado ao relógio inteligente. Nesse caso, basta entrar no app Galaxy Wearable e clicar na opção para atualizar o relógio.

3 de 3 Atualização do Galaxy Watch pode ser feita pelo smartphone — Foto: Divulgação/Samsung Atualização do Galaxy Watch pode ser feita pelo smartphone — Foto: Divulgação/Samsung

Com informações de Phone Arena e SamMobile