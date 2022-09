Galaxy Z Fold 4 recebe elogios em teste de resistência e durabilidade

Diversos testes de resistência renderam elogios ao Galaxy Z Fold 4 , o mais novo celular dobrável da Samsung . O smartphone impressiona pela construção e, principalmente, pelos mecanismos de preservação da tela. O canal JerryRigEverything fez uma análise completa da durabilidade do aparelho, em vídeo publicado nesta terça-feira (30), no qual destacou a presença da proteção Gorilla Glass Victus Plus na tela externa, uma melhoria em relação atualização ao Gorilla Glass Victus" do Galaxy Z Fold 3 . O aparelho está disponível para compra no Brasil por preço partir de R$ 11,5 mil na loja oficial.

O youtuber Zack Nelson chegou à conclusão de que a tela externa está mais resistente a arranhões do que a edição anterior, pois foi necessário aplicar uma pressão considerável para deixar marcas no display. A película Gorilla Glass Victus Plus deve proteger até mesmo a câmera externa de prováveis riscos acidentais. Por outro lado, a tela interna, por ser maleável, pode ficar com riscos se o usuário apenas passar a sua unha com um pouco mais de força, por exemplo.

O Galaxy Z Fold 4 traz um processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Qualcomm), memória RAM de 12 GB, além de opções de armazenamento entre 256 GB, 512 GB e 1 TB. O aparelho tem uma tela interna de 7,6 polegadas quando aberto, e uma de 6,2 polegadas na parte externa. Já o conjunto de câmera principal é composto por uma wide de 50 MP, uma ultra wide de 12 megapixels, e outra teleobjetiva de 10 MP. A câmera frontal também tem 10 MP.

No vídeo, Nelson também pressionou um estilete na estrutura de metal do dispositivo, e apesar de alguns arranhões, o aparelho não pareceu danificado. Da mesma forma, ele também passou a ponta da lâmina na capa de proteção da câmera principal para tentar arranhar a superfície mas sem sucesso.

De acordo com a Samsung, o dobrável tem proteção IPX8 contra água, o mesmo da linha Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Com isso, a página de suporte da empresa garante que o smartphone pode ser aberto com tranquilidade sob a chuva, porém, não é recomendada a imersão direta em líquidos. A página também afirma que o aparelho não é resistente à poeira.

Nos testes do vídeo, o youtuber esfregou um punhado de cascalho na tela interna e fechou e abriu o aparelho para ver como a estrutura reagiria. No geral, a dobradiça sobreviveu e não foi violada pelo material abrasivo. Nelson também usou as chamas de um isqueiro para testar a resistência das telas e, neste caso, ambas ficaram queimadas.

Por conta de sua construção mais robusta, com uma estrutura de alumínio mais rígida, o Galaxy Z Fold 4 tende a ter dobradiças mais resistentes, o que aumentaria a sua vida útil e o número de vezes que ele pode ser aberto e fechado sem danificar a carcaça, como destacou o site The Verge.

