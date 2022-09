Gift card de Valorant: veja onde comprar e como funciona

No Valorant , os jogadores conseguem comprar cartões vale-presente pré-pagos. Esses gift cards concedem moedas nos jogos que podem ser utilizadas para comprar skins e outros cosméticos. No entanto, a Riot Games , desenvolvedora do FPS, não recomenda adquirir esses cartões por meio de leilões online ou por revendedores não autorizados por ela. Pensando nisso, o TechTudo elaborou um guia com alguns métodos seguros de comprar VP (moeda do Valorant ) por meio de gift cards. Confira, nas próximas linhas, onde achá-los e como funcionam.

Como comprar online

A Riot Games tem parceira com marcas como Blackhawk, Epay, Incomm, Razer e Eprepag. O site da Razer Gold, por exemplo, disponibiliza a venda online de pin codes. A Razer é uma das parceiras da Riot Games, como consta no artigo "Métodos de Pagamento" da desenvolvedora do League of Legends (LoL). Nesse caso, os valores são: R$ 16 (450 VP), R$ 32 (900 VP), R$ 64 (1965 VP), R$ 113 (3180 VP), R$ 160 (4500 VP) e R$ 320 (9000 VP).

Outro prática popular é a compra de gift cards através do Mercado Livre. Se você buscar pelo produto no site, verá que há diversos anúncios. No entanto, antes de efetuar a compra, esteja sempre atento a reputação do vendedor, aos comentários de outros consumidores e a outras informações como "presta bom atendimento" e "entrega os produtos dentro do prazo".

Como comprar em lojas físicas

Se por algum motivo você não quiser comprar o pin code ou o gift card online, é possível ir a uma loja física. A própria Riot Games disponibiliza em seu site uma ferramenta para checar os pontos de venda de pin codes. Para acessá-la, é preciso entrar nesse endereço: (https://br.leagueoflegends.com/pt-br/news/riot-games/metodos-de-pagamento/) e utilizar a barra de rolagem até o final da página.

Cuidado com as fraudes online

Ao navegar pela internet, é comum encontrarmos anúncios falsos. Por esse motivo, o ideal é pesquisar bastante antes de realizar qualquer compra. Você pode, por exemplo, utilizar o Reclame Aqui, que é uma ferramenta onde é possível analisar as experiências de outros consumidores com determinados produtos. Outra dica é acessar o site Consumidor.gov.br, criado pelo governo brasileiro.

Entre outros pontos importantes está a segurança do site. Pesquise pela reputação do site, cheque novamente a URL, analise a política de privacidade e consulte os selos de segurança, como o ícone de cadeado na barra de endereços do navegador. No entanto, apenas ver um selo de segurança não é o suficiente: atualmente é possível imitar selos legítimos. Para confirmar se o selo é real, basta clicar nele e reparar se o mesmo te leva a uma página de verificação. As informações são do Norton.

A Riot Games, em seu artigo "Métodos de Pagamentos", explica que o ideal é dar preferência sempre a lojas e sites oficiais de empresas conhecidas no Brasil. A desenvolvedora também enfatiza que, caso você adquira um cartão não oficial ou de outro país, ela não poderá ajudar. Por essa razão, a Riot ainda reforça suas parcerias: Blackhawk, Epay, Incomm, Razer e Eprepag.

