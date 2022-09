God of War: Ragnarok ganha trailer com história, Kratos vs Thor e mais

God of War: Ragnarok teve um novo trailer de história divulgado na apresentação do State of Play, da Sony, nesta terça-feira (13). No vídeo, é possível ver cenas de gameplay com combates e alguns chefes, incluindo Thor e seu lendário martelo Mjolnir. Kratos aparece no trailer usando tanto o machado Leviatã quanto as clássicas Blades of Chaos, além de contar com um protagonismo ainda maior de seu filho, Atreus.