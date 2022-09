Google anuncia novas funções para facilitar as suas pesquisas; conheça

O Google anunciou nesta quarta-feira (28) uma série de novos recursos que pretendem facilitar o jeito como pesquisas são feitas na Internet. As novidades estão sendo reveladas durante o Search On, evento anual em que a empresa lança os novos recursos no seu buscador. Entre elas estão o Multisearch, que possibilita combinar textos a imagens para buscas mais aprimoradas, inserção de mais palavras-chave nas sugestões de pesquisas, e ainda novos atalhos que otimizam o acesso a informações e recursos úteis - como, por exemplo, traduções e compras.

A maioria das novidades está disponível apenas para os Estados Unidos neste primeiro momento, mas, segundo a Google, a ideia é que sejam expandidas para outros lugares no decorrer dos próximos meses. Nas próximas linhas, confira os novos recursos do buscador.

Multisearch e mais: veja novidades do Google para pesquisas

Multisearch e Multisearch Near Me

O Google lançou oficialmente nesta quarta-feira (28) o Multisearch, recurso de pesquisas mistas anunciado previamente no Google I/O, em maio deste ano. Com a ferramenta, será possível mesclar imagens e textos na hora de realizar buscas. Assim, usuários poderão, por exemplo, subir no Google Lens a imagem de uma planta (ou até mesmo fotografar na hora) para entender de qual espécie se trata e, então, complementar a pesquisa com perguntas como "como cuidar", "quanto sol precisa" etc.

A novidade está disponível já hoje em inglês globalmente, e será expandida para outros 70 idiomas - incluindo português - nos próximos meses.

Multisearch no Google

Ainda, outro recurso do Multisearch com lançamento previsto ainda para 2022 é o Multisearch Near Me, que permitirá descobrir locais próximos a você que tenham um determinado objeto presente em uma foto. Assim, também utilizando o Google Lens (disponível no próprio app do Google, em celulares iPhone e Android), usuários poderão usar a imagem de um prato, por exemplo, para descobrir quais restaurantes em localizações próximas oferecem a refeição em seu cardápio.

O recurso deve ser lançado nos EUA ao longo dos próximos meses, mas será expandido para outros locais no decorrer do tempo.

Traduções de imagens inteiras no Google Lens

Outra novidade anunciada pelo Google hoje está relacionada às traduções de textos em imagens feitas pelo Google Lens. Agora, ao traduzir frases que estejam em fotos - como, por exemplo, em banners -, o conteúdo traduzido será sobreposto ao original. Todo o procedimento, que modificará os pixels presentes nas imagens para fazer essa alteração textual, levará apenas alguns milissegundos para ser completado - de acordo com o que foi divulgado pelo Google.

O recurso, que traduziria uma imagem inteira, ainda não foi lançado por questões de aprimoramento. Seu lançamento, por enquanto, está previsto para até o final do ano. Não se sabe até o momento quais línguas ele abrangerá de início.

Tradução de imagens inteiras no Google

Atalhos para informações úteis e mais sugestões de buscas

O Google também vai adicionar atalhos logo abaixo da barra de buscas, de acordo com o que foi anunciado hoje pela empresa. São exemplos disso botões rápidos para a aba de compras do buscador, para o tradutor e também para falar para pesquisar. O recurso estará disponível no app e chegará primeiro para a versão de iPhone (iOS).

Ainda, outra novidade é a inserção de mais sugestões de buscas. Assim, caso você pesquise por alguma cidade - por exemplo, Buenos Aires - o Google sugerirá de maneira automática outras possíveis perguntas, como quais lugares são mais populares no município ou melhores locais para saídas noturnas.

Google vai inserir mais sugestões de buscas relacionadas

O buscador também inserirá imagens, vídeos e outros conteúdos informativos sobre lugares já na página inicial do app. Essas funções serão aprimoradas e lançadas no decorrer dos próximos meses.

Pesquisas com conteúdos diversos

Outra novidade do Google é que as buscas ganharão resultados em diferentes formatos. Com isso, em vez de visualizar apenas textos nas páginas de pesquisas, usuários terão acesso também a vídeos, imagens e outras mídias. A função ainda não tem data de lançamento prevista, mas deve chegar ao público estadunidense primeiro, ainda em 2022.

Buscas aprimoradas por... comida!

Seguindo a linha do Multisearch, o Google também facilitará a busca por comida no buscador. Será possível, por exemplo, inserir uma captura de tela no Google Lens para identificar um prato e, então, encontrar locais que o tenham em seu cardápio, além de outras informações úteis - como se é vegetariano, se é apimentado etc. Também será possível buscar alimentos a partir de características - como, por exemplo, agridoce.

Outra novidade é que será possível ainda fazer reservas em restaurantes diretamente pelo Google. Ainda, de acordo com o que foi anunciado hoje, o recurso também possibilitará fazer pedidos de delivery. Essas novas funções estão em testes atualmente, mas devem ser lançadas ao longo dos próximos meses.

Novidades no formato de compra

Outra categoria que vai mudar no Google é a aba de compras do buscador. De acordo com o que foi anunciado hoje pela companhia, a seção ganhará dois novos recursos importantes: o uso de imagens de calçados em 3D (inicialmente, apenas nos EUA) e um guia de compras. A ideia do último, que está disponível já hoje nos EUA, é agregar em uma única aba todas as informações sobre determinados produtos na finalidade de ajudar o leitor a fazer a melhor compra possível. O Google ainda não divulgou quais serão essas fontes utilizadas.

Ainda, o buscador fará sugestões para "combinar" as suas buscas por produtos. Assim, se você pesquisar por uma jaqueta, ele poderá sugerir também uma calça ou um tênis que tenha a ver com a peça em questão. A ideia, de acordo com o Google, é deixar o processo de compra mais "natural".

Um novo recurso adicionado também à área de compras do Google são os insights sobre sites, que permitirá ao usuário descobrir páginas relacionadas e ainda o que os demais internautas dizem sobre eles. Vale mencionar ainda que outra novidade prevista são filtros personalizados, que permitem guardar categorias diferentes de produtos de acordo com as especificações que você impor - por exemplo, ao procurar por "bolsa", você poderá selecionar um filtro para aparecerem apenas modelos femininos.

Chamadas de notícias traduzidas

O Google também ampliará o uso de suas traduções automáticas já na área de busca. Isso porque, a partir do próximo ano, notícias de diferentes línguas serão traduzidas automaticamente de acordo com a sua língua de preferência. Assim, será possível acompanhar conteúdos de diferentes idiomas de maneira mais fácil.

Inicialmente, o recurso será lançado apenas em inglês, com traduções de conteúdos em espanhol, alemão e francês. Mas, possivelmente, a novidade deve ser expandida para outros idiomas no decorrer do tempo.

