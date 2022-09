Google confirma que celulares do futuro terão internet via satélite

Os celulares do futuro vão funcionar com internet via satélite para que não fiquem nunca sem Nesta semana, o Google anunciou que os aparelhos com sistema Android 14 serão compatíveis com a novidade. O anúncio foi feito pelo presidente de plataformas e ecossistemas da empresa, Hiroshi Lockheimer, na última quinta-feira (1º). O beta do sistema chegar aos aparelhos da linha Google Pixel entre fevereiro e março de 2023. Como ressaltou o site PhoneArena, a tecnologia deve estar disponível somente em dispositivos de terceiros com hardware que atenda aos requisitos para se conectar com esses satélites.