Google Fotos ganha novas funções, inclusive para fazer colagens; confira

O app Google Fotos atualizou o Memórias, recurso de apelo nostálgico que mostra mídias registradas no passado em celulares Android e iPhone . A seção ganhou várias novas ferramentas, como a possibilidade de compartilhar histórias inteiras com amigos através do próprio aplicativo e uma remodelação no editor de colagens - que permite agora, entre outras coisas, modificar o layout escolhido, reorganizar imagens inseridas e mudar o estilo da moldura. Assim, as fotos e vídeos armazenados na plataforma poderão ser aproveitadas de mais formas.

As novidades do serviço foram anunciadas na última quarta-feira (14) e têm diferentes datas de lançamento. Contudo, a maioria delas já está disponível no sistema operacional do Google e, em breve, também devem chegar ao iOS. Confira, a seguir, tudo sobre a atualização do Google Fotos.

1 de 4 Google atualiza Fotos com vários recursos focados na função Memórias — Foto: TechTudo Google atualiza Fotos com vários recursos focados na função Memórias — Foto: TechTudo

Um das principais mudanças no Memórias é que ele passa a destacar os vídeos. Dessa forma, para clipes mais longos, o Fotos vai selecionar e cortar os melhores trechos automaticamente, de maneira a exibir os conteúdos com maior apelo emocional para o usuário. As fotos, por sua vez, vão ganhar um zoom sutil para dar-lhes movimento, com o intuito de aumentar o dinamismo das imagens estáticas.

Essas mudanças já podem ser percebidas por todos os usuários, que continuam com a possibilidade de ocultar certas pessoas e determinados períodos para evitar reviver momentos desagradáveis. Ainda, a partir do próximo mês, o aplicativo deve colocar música instrumental em algumas Memórias.

As fotos cinematográficas — efeito 3D que transforma fotos estáticas em imagens com movimento — também estarão mais presentes. "Em breve" - nas palavras do Google - os usuários verão Memórias inteiramente formadas por fotos com esse efeito, um dos mais baixados desde que foi lançado em 2020. As Memórias cinematográficas também terão música, o que vai fazer com que as montagens pareçam ainda mais com filmes.

2 de 4 Seção Memórias, do Google Fotos, passa a dar mais destaque a vídeos e põe movimento em fotos estáticas — Foto: Divulgação/Google Seção Memórias, do Google Fotos, passa a dar mais destaque a vídeos e põe movimento em fotos estáticas — Foto: Divulgação/Google

Outra melhoria foi na capacidade de compartilhamento das Memórias. Os usuários agora podem enviar histórias inteiras para seus amigos e familiares, que abrem as imagens diretamente no app Fotos. A funcionalidade começa a ser liberada no Android e, em breve, estará disponível para iOS e na versão web.

Por fim, o Google vai lançar uma nova ferramenta chamada Estilos. Ela adiciona automaticamente uma arte nas memórias, como uma moldura, para destacar as imagens. A gigante, porém, não esclareceu quando o recurso começará a funcionar, mas adiantou que "haverá vários designs no lançamento", como designs exclusivos feitos pelos artistas Shantell Martin e Lisa Congdon.

3 de 4 Google lança recurso Estilos, que aplica destaque artístico nas memórias — Foto: Divulgação/Google Google lança recurso Estilos, que aplica destaque artístico nas memórias — Foto: Divulgação/Google

Novo editor de colagens

O editor de colagens do Google Fotos também recebeu atualizações nesta quarta-feira (14). O recurso, que antes tinha apenas um layout, agora conta com várias opções de montagem, com base na quantidade de fotos selecionadas. Os usuários também podem mudar o estilo, incluindo criações de artistas em destaque, e organizar livremente a posição das imagens.

Fazer ajustes como brilho, contraste ou aplicar filtros diretamente pelo editor, também são novas possibilidades. Ainda, vale ressaltar que membros do Google One e donos de celulares Pixel contam com opções de estilo e de edições extras.

4 de 4 Editor de colagens do Google Fotos ganha mais opções de layouts e estilos — Foto: Divulgação/Google Editor de colagens do Google Fotos ganha mais opções de layouts e estilos — Foto: Divulgação/Google

Com informações de Google

