Google lança programa para criadores de conteúdo negros; saiba participar

O Google acaba de lançar o Black Creator Program, programa para capacitação de criadores de conteúdo negros em início de carreira. Com isso, a gigante vai selecionar 100 pessoas em todo o país para receber orientação profissional na hora de criar seu site e administrar sua presença na Internet. As inscrições já estão abertas e seguem até dia 25 de setembro. Os selecionados receberão bolsa de até R$ 9 mil para o treinamento, que vai durar seis meses. Segundo a empresa, a ação tem como objetivo estimular a produção feita por pessoas negras e, assim, trazer mais diversidade à Internet como um todo e às buscas do Google. A seguir, saiba como vai ser e como se inscrever.

Google lança Black Creator Program, programa de capacitação de criadores de conteúdo negros

O programa é aberto para pessoas auto-declaradas negras que tenham mais de 18 anos e que morem no Brasil. Também é necessário estar publicando conteúdo nas redes sociais regularmente, por pelo menos um ano.

Como o Black Creator Program é voltado para criadores iniciantes, o Google vai priorizar quem ainda não possui site ou blog próprio. Porém, aqueles que tenham um endereço na web também podem se inscrever - basta incluir uma justificativa extra no formulário e informar se está disposto a começar um site do zero.

Black Creator Program vai dar bolsas de até R$ 9 mil para criadores de conteúdo negros brasileiros em início de carreira

A gigante afirma que o processo seletivo procura abranger diferentes categorias de conteúdo e tipos de criadores. Todos os inscritos receberão uma notificação informando se foram aceitos ou não no programa. As aulas começam já em outubro deste ano e seguem até abril de 2023.

Durante o período, os criadores selecionados receberão até R$ 9 mil, pagos em parcelas de R$ 1,5 mil, conforme cumprirem as etapas do programa. Os alunos também terão suporte à saúde mental e de bem-estar implementados pela AfroSaúde, empresa especializada em saúde mental de pessoas negras.

Aulas com casos de sucesso da web brasileira

O Black Creator Program terá cursos e consultorias ministrados por especialistas de diferentes áreas do conhecimento. O embaixador é Spartakus Santiago, publicitário, apresentador da MTV e dono do canal do YouTube "Spartakus", que discute raça e racismo.

"Essa será uma excelente oportunidade para que criadores pretos aperfeiçoem seus conhecimentos em conteúdo. Estou muito feliz em fazer parte do time e ajudá-los no impulsionamento das suas carreiras”, comenta o criador, que tem cinco anos de criação na internet e para grandes marcas.

Spartakus, Joicy Eleny e Fabiano Gomes são alguns dos criadores negros que integram time de mentores do Black Creator Program

O time de mentores também conta com a presença de Julia Reis, DJ e jornalista especializada na cultura do rap e hip hop; Aline Guedes, chef culinária e ex-participante do reality show “Mestre do Sabor”; Alê Garcia, eleito pela Forbes como um dos 20 criadores negros mais inovadores do país; Joicy Eleny, que cria conteúdo sobre beleza e moda e é embaixadora de grandes marcas do segmento; e Fabiano Gomes, o dono do portal "O Cara Fashion", sobre moda masculina.

As aulas com esses e outros profissionais acontecerão às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h. Os 100 integrantes do projeto também terão atividades complementares em duas quartas-feiras no mês, além de seis encontros de saúde emocional no decorrer dos seis meses de duração do Black Creator Program.

Como participar?

Para participar, o primeiro passo é acessar o site do Black Creator Program ("creators.llc/blackcreator", sem aspas) e tocar em "Inscrever-se". É válido lembrar o procedimento deve ser realizado até 25 de setembro, quando as inscrições serão encerradas.

Na primeira tela, você deve informar seu endereço de e-mail e telefone com DDD. O formulário também pede outros dados pessoais, como nome completo, gênero de identificação, raça, data de nascimento e endereço, além de informações relativas ao conteúdo produzido pelo criador.

Formulário de inscrição no Black Creator Program, programa do Google para criadores de conteúdo negros

Com informações de Google

