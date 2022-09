Google Maps lança Visão Imersiva e outros recursos úteis no app; veja

As novidades foram divulgadas durante o Google Search On, evento anual organizado pela gigante das buscas para anunciar as melhorias implantadas nos serviços de pesquisa oferecidos pela empresa. Confira, a seguir, tudo sobre as funções inéditas que chegam no Google Maps.

1 de 5 Google Maps: aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) recebe novas ferramentas para melhorar a imersão de usuários — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Maps: aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) recebe novas ferramentas para melhorar a imersão de usuários — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Neighborhood Vibe

A ferramenta "Neighborhood vibe" - em português "Atmosfera da vizinhança" - possibilita que usuários procurem por bairros na barra de busca e, assim, explorem os pontos mais populares através de fotos, vídeos e informações compartilhadas por outras pessoas.

Com funcionamento possibilitado por meio de uma inteligência artificial que combina dados e avaliações deixadas por usuários, o recurso deve chegar no Brasil e demais países já nos próximos meses, disponível tanto para celulares Android quanto iPhone (iOS). A ideia é que, com ele, usuários possam entender melhor a "energia" de um local antes mesmo de visitá-lo.

2 de 5 Neighbourhood Vibe é função útil para encontrar pontos turísticos e estabelecimentos para visitar em diversos bairros e cidades. — Foto: Reprodução/Google Neighbourhood Vibe é função útil para encontrar pontos turísticos e estabelecimentos para visitar em diversos bairros e cidades. — Foto: Reprodução/Google

Panoramas aéreos de marcos importantes

O recurso Panoramas aéreos, feito a partir de imagens foto-realistas armazenadas no StreetView, disponibiliza mais de 250 opções de localidades para explorar. Entre elas, estão pontos turísticos como a Torre de Tóquio, o Empire State Building, em Nova Iorque, e a Acrópole Grega.

A novidade tem o objetivo de trazer ainda mais imersão para usuários do Google Maps, como uma forma de poder conhecer lugares sem ter que, de fato, ir até eles. Ainda, é uma boa opção para entender se um local vale ou não a pena ser visitado. Vale dizer que a ferramenta já está disponível e, para acessá-la, basta atualizar o aplicativo de rotas. De acordo com a Google, mais localizações serão adicionadas no decorrer do tempo.

3 de 5 Recurso Panoramas Aéreos, do Google Maps, permite visitar monumentos ao redor do mundo em diferentes horários e climas; confira — Foto: Reprodução/Google Recurso Panoramas Aéreos, do Google Maps, permite visitar monumentos ao redor do mundo em diferentes horários e climas; confira — Foto: Reprodução/Google

Visão Imersiva

Já tendo sido anunciado durante a conferência I/O 2022, em maio deste ano, o Visão Imersiva é outro recurso que deve chegar em breve ao Google Maps. A função une diferentes imagens disponíveis no banco de dados do aplicativo e, assim, cria um panorama 3D de diversos lugares do mundo.

Nesse sentido, usuários podem utilizar a ferramenta para, por exemplo, planejar uma viagem, já que ela permite checar informações sobre o local em tempo real - como tempo e temperatura, trânsito e quantidade de pessoas no lugar. De início, a funcionalidade só será disponibilizada em Los Angeles, Londres, Nova Iorque, São Francisco e Tóquio, mas deve chegar em mais locais com o passar do tempo.

4 de 5 Visão Imersiva, ou "Immersive View", é recurso que havia sido anunciado em março de 2022, durante a Google I/O, e agora finalmente teve data de lançamento divulgada. — Foto: Reprodução/Google Visão Imersiva, ou "Immersive View", é recurso que havia sido anunciado em março de 2022, durante a Google I/O, e agora finalmente teve data de lançamento divulgada. — Foto: Reprodução/Google

Live View

O Live View é uma das funções já conhecidas do Google Maps, e ajuda usuários a navegar por lugares reais através a câmera do celular - como para saber aonde ir em aeroportos. A função, porém, recebeu atualização, e, agora, também poderá ser usada para fazer pesquisas. Para isso, vai bastar apontar a câmera do celular para o local sobre o qual quiser saber mais, como lojas, caixas eletrônicos, restaurantes, etc.

Assim como o Visão Imersiva, o recurso só deve ser lançado, por enquanto, em Londres, Nova Iorque, Paris, São Francisco e Tóquio. No Brasil e em demais países ainda não tem previsão de chegada.

5 de 5 Live View pode ser usado para navegar em ambientes fechados, como aeroportos e shoppings; agora, recurso também permitirá fazer buscas ao apontar a câmera do celular para estabelecimentos — Foto: Divulgação/Google Live View pode ser usado para navegar em ambientes fechados, como aeroportos e shoppings; agora, recurso também permitirá fazer buscas ao apontar a câmera do celular para estabelecimentos — Foto: Divulgação/Google

Outras novidades anunciadas

Além dessas funções, também foi anunciado um recurso de rotas sustentáveis, voltado para empreendedores. Através dele, é possível habilitar percursos eco-friendly até a empresa gerenciada, podendo selecionar um tipo de motor e ver estimativas de consumo de combustível e eficiência energética. Vale ressaltar, porém, que essa ferramenta já estava disponível desde o ano passado em países como Estados Unidos e Canadá, e, agora, ela chega também para alguns locais da Europa.

Para mais, no evento Google Search On, que aconteceu nesta quarta-feira (28), também foram divulgadas outras novidades para alguns dos serviços da gigante das buscas. Entre elas, atualizações no aplicativo do Google Lens, Google Shopping e no app principal do buscador. Para saber mais, leia a matéria.

