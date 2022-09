Google Stadia, serviço de streaming jogos, será descontinuado pela empresa

O Google Stadia , plataforma do Google voltada para streaming de jogos, terá suas atividades encerradas em 18 de janeiro de 2023. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (29) através do blog oficial da empresa e pegou muitos jogadores de surpresa. Segundo a marca, os usuários que tiverem realizado alguma compra na plataforma, incluindo acessórios, serão reembolsados em algum momento. O serviço de jogos via nuvem foi oficialmente lançado no final de 2019 e tinha como principal objetivo ser referência de mercado. Vale lembrar que o Google Stadia não chegou oficialmente ao Brasil, e tampouco era esperado por aqui a curto prazo.

Phil Harrison, vice-presidente do Stadia, comentou no post oficial do blog do serviço que a decisão de encerrar foi tomada após a direção notar que o Stadia realmente não ganhou a atenção da comunidade gamer que era esperada pela empresa. Quanto aos funcionários da empresa, o executivo garantiu que os que trabalham no projeto serão realocados para outros segmentos do Google.

Além disso, Harrison também afirmou que a tecnologia usada no Stadia não será enterrada e deve ser usada em outros serviços da empresa, como YouTube, Google Play Games, Realidade Aumentada e outros projetos que já existem ou que ainda devem ser anunciados. Parceiros do Google também terão acesso ao recurso para usar em seus produtos.

A empresa explicou ainda que os reembolsos de qualquer compra feita serão realizados gradativamente, até 18 de janeiro. A loja online do Stadia já foi encerrada, mas usuários atuais e ativos podem continuar acessando normalmente até a data oficial de fechamento.

Como funcionava o Stadia?

O Google Stadia não era um serviço gratuito. Ele oferecia apenas um período de avaliação e, depois, cobrava US$ 10 mensais (cerca de R$ 54) para continuar o acesso a toda a biblioteca disponível. O serviço prometia "jogos novos todos os meses", além de descontos para quem quisesse comprar acesso definitivo a certos games.

O grande "problema" é que, para funcionar corretamente e sem problemas, o Stadia exigia, no mínimo, uma conexão de 10 Mb/s. O recomendado, no entanto, podia chegar a 35 Mb/s para jogar em 4K, por exemplo. Reclamações de fãs sobre o serviço incluíam a ausência de vários jogos de peso no serviço e que também foram lançados no PC.

Vale lembrar que os benefícios de acessar os games via streaming envolvem dispensar instalações e atualizações, além de acesso antecipado. Atualmente, esse tipo de serviço é oferecido no Brasil pelo Xbox Game Pass Ultimate, com uma versão beta do Xbox Cloud Gaming.