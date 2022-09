GoPro Hero 11 Black ganha sensor que captura mais da cena; veja preço

A GoPro Hero 11 Black foi anunciada pela GoPro nesta quarta-feira (14) pelo preço sugerido de R$ 4.599 no Brasil. A mais nova linha de câmeras de ação traz um sensor de imagem maior, que promete otimizar a resolução dos vídeos e aumentar o campo de visão. A proposta é particularmente interessante para quem grava vídeos em primeira pessoa – o famoso POV , point of view.

Além da versão tradicional, a fabricante também divulgou a chegada da Hero 11 Black Creator Edition e da Hero 11 Black Mini, a primeira da marca em versão "Mini". Os valores não foram revelados e o desembarque no mercado doméstico está previsto para o fim de 2022. Uma das grandes novidades são os Highlights, vídeos com destaques do usuário criados automaticamente pela GoPro e resgatados pelo app Quik.

GoPro Hero 11 Black tem design semelhante à Hero 10 — Foto: Yuri Neri/TechTudo

Visualmente, não existem grandes diferenças entre a Hero 11 Black e a Hero 10 Black — ao contrário do que ocorreu, por exemplo, entre a Hero 8 e a Hero 9. As dimensões, inclusive, continuam as mesmas: 71,8 x 50,8 x 33,6 mm em largura, altura e profundidade, respectivamente. Para não dizer que nada mudou, houve uma redução de 1 g no peso do dispositivo, caindo de 154 g para 153 g.

Enquanto o tamanho da câmera se manteve, o sensor cresceu para 1/1,9”. Com ele, é possível registrar os seus momentos em foto ou vídeo a partir de uma proporção de 8:7 — que representa, em comparação ao modelo anterior, um acréscimo de 16% ao campo de visão.

O novo sensor da GoPro Hero 11 Black permite imagens em 8:7 — Foto: Divulgação/GoPro

Se o ângulo ainda não estiver suficientemente grande para o objetivo do usuário, ainda se pode utilizar a nova lente digital HyperView. Ela transforma artificialmente as imagens capturadas em 8:7 para 16:9. O recurso é a evolução da SuperView, que já existia em modelos anteriores.

Outra tecnologia que evoluiu é a de estabilização, a HyperSmooth 5.0. Ela promete vídeos dinâmicos mais eficazes, o que é estratégico para os amantes de esportes radicais. A bateria também melhorou e, segundo a empresa, a nova especificação representa um aumento de 36% de tempo de gravação quando comparada com a Hero 10 Black.

Assim como o modelo anterior, a câmera também grava vídeos a 5.3K com 60 FPS e 4K a 120 FPS, e o processador GP2 se repete. As fotos, no entanto, agora têm resolução de 27 MP — contra os 23 MP da Hero 10. De acordo com a fabricante, as tonalidades da GoPro Hero 11 na codificação HEVC de 10 bits se assemelham às vistas a olho nu, com mais de 1 bilhão de tons de cor.

A primeira GoPro Mini

Outro destaque foi a Hero 11 Black Mini, a primeira versão Mini lançada pela GoPro. O dispositivo mais compacto pode ser ainda mais prático para quem precisa prender a câmera ao corpo ou à prancha de surfe, bicicleta ou skate. Com menores dimensões, ela se torna menos chamativa, o que é útil para quem gosta de gravar a sua rotina na rua com daily vlogs e lives.

Segundo a empresa, ela oferece o mesmo desempenho da Hero 11 Black, apesar de ser menor e mais barata. No entanto, algumas diferenças são inevitáveis, e a mais marcante é a ausência de telas. Para quem gosta de conferir os vídeos logo depois de gravar, esse pode ser um detalhe importante a se considerar — nesse caso, a versão padrão talvez seja a melhor opção.

GoPro Hero 11 Black Mini é ainda mais discreta e compacta que a versão padrão — Foto: Divulgação/GoPro

A simplicidade no design, contudo, implica em uma usabilidade mais simples, capturando a partir de um só botão. Isso pode ser interessante para novos usuários da GoPro ou para aqueles que não têm o costume de utilizar câmeras.

Além disso, a bateria é proporcional à redução de tamanho: enquanto a versão padrão tem 1.720 mAh, a câmera Mini tem 1.500 mAh. Por ora não se sabe o preço dela. As vendas no Brasil estão programadas para o último trimestre de 2022.

No entanto, já se sabe que, enquanto a versão padrão custa US$ 499 nos Estados Unidos, a câmera Mini custa US$ 399. Além da versão Mini, a Hero 11 Black tem uma Creator Edition, que vem com brindes adicionais e sai por US$$ 699. As cifras equivalem a R$ 2.570, R$ 2.060 e R$ 3.600, respectivamente.

GoPro Hero 11 Black Creator Edition conta com brindes para facilitar a criação de conteúdo — Foto: Divulgação/GoPro

Ficha técnica da GoPro Hero 11 Black e GoPro Hero 11 Black Mini