Governo proíbe venda de iPhone 13 e iPhone 12 no Brasil sem carregador

A Apple está proibida de vender o iPhone 13 e o iPhone 12 no Brasil devido à falta do carregador - que não é entregue junto com o celular desde 2020. A decisão foi tomada pela Secretaria Nacional do Consumidor e consta do Diário Oficial da União desta terça-feira (06). O órgão vinculado ao Ministério da Justiça também decretou multa de R$ 12 milhões. De acordo com o texto, a Apple não comprovou os benefícios ao meio ambiente por tirar o carregador da caixa dos iPhones há quase dois anos.