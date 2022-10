Gráficos do FIFA 23 são bons? Veja comparação com os jogadores reais

O game marca a última vez em que o jogo de futebol da Eletronic Arts irá receber o nome da Federação Interacional de Futebol – a partir do próximo ano, o jogo vai se chamar EA Sports FC. E como um bom gran finale, FIFA 23 chama atenção por conta dos visuais fiéis e bem detalhados em relação à aparência física dos atletas. Principalmente nos modelos de jogadores de peso no esporte, como Mbappé, Messi, Sam Kerr e Alex Morgan, as texturas, expressões faciais, animações de movimento e até física do cabelo são de encher os olhos. Confira, a seguir, a nossa galeria com os comparativos entre os modelos digitais do game e os atletas reais.