GTA 6 ganha mapa feito por fãs a partir de vazamentos; veja como ficou

GTA 6 ganhou um mapa extraoficial na última semana, depois do game ter tido conteúdo vaza do na Internet. O jogo da Rockstar , que ainda não havia ganhado trailers oficiais, teve quase uma imagens e vídeos de gameplay postados após um ataque hacker à empresa. Com essas informações, fãs da comunidade GTAForums resolveram desenhar o mapa com a ajuda de ferramentas de localização, como o Google Earth e o Google Maps , além de Microsoft Paint .

Como o vazamento mostrou ambientes abertos e fechados, os dados deram base para que os criadores desenvolvessem o projeto, que ainda não está concluído, mas já mostra algumas informações vistas nos leaks. Confira!

1 de 2 GTA 5 está perto de completar 10 anos e se consolidou como dos jogos mais vendidos da história — Foto: Divulgação/Rockstar GTA 5 está perto de completar 10 anos e se consolidou como dos jogos mais vendidos da história — Foto: Divulgação/Rockstar

O mapa criado pelos fãs tem escala, coordenadas, áreas delimitadas, algumas estradas e também fronteiras entre distritos. Entre alguns dos detalhes vazados que foram inseridos pelos "cartógrafos", há clubes noturnos, entrada de metrô, prisão, praia, casas e até um aeroporto demarcado, bem no centro da região principal de Vice City. Toda a construção foi feita com base nos cenários vistos nas imagens vazadas, além do que já era conhecido a respeito da cidade. Vale lembrar, inclusive, que o local foi palco do GTA: Vice City, lançado em 2003. No jogo, no entanto, a ambientação era da década de 1980, o que, ao que tudo indica, deve diferir no novo game da franquia.

É interessante notar, ainda, que o mapa se diferencia da Vice City vista em jogos anteriores – dividida em duas grandes ilhas, ligadas por pontes ao longo de sua extensão. Contudo, isso pode não significar muito, já que Los Santos, que serviu de base para GTA: San Andreas e posteriormente GTA 5, também sofreu mudanças regionais e de geografia entre os jogos.

2 de 2 Fãs recriam mapa de TA 6 antes mesmo do lançamento de um trailer oficial — Foto: Reprodução/Kotaku Fãs recriam mapa de TA 6 antes mesmo do lançamento de um trailer oficial — Foto: Reprodução/Kotaku

Para a construção do mapa, os fãs usaram o Google Maps e do Google Earth a fim de oferecer algo mais realista, uma vez que Vice City é inspirada em Miami. Já para a parte gráfica, o grupo usou o Paint. É interessante observar, também, que o item inclui a região dos famosos pântanos da Flórida, concentrados principalmente no Parque Nacional dos Everglades. De acordo com os vazamentos, tudo indica que, no game, esta será uma região jogável, uma vez que há menções de recursos inéditos na franquia, como dinâmicas de pesca, crocodilos e aerobarcos.

Vale lembrar que este conteúdo é completamente feito por fãs e pode não representar nem de perto a realidade, quando o mapa oficial do game for divulgado. Outro lembrete válido é o fato de que GTA 6 não tem nenhuma previsão de chegada e não se sabe quando a Rockstar vai anunciar o jogo oficialmente. A empresa, no entanto, já afirmou que o não pretende adiar os planos por conta dos vazamentos.

O que o vazamento confirma de GTA 6?

A Rockstar confirmou que o vazamento era verdadeiro e que estava tomando as devidas providências para que o caso não se repetisse. Poucos dias depois, o hacker foi identificado e preso pelas autoridades, o que também foi confirmado pela empresa. Já especificamente quanto ao conteúdo exposto, nada foi dito, mesmo com a confirmações de alguns rumores expressivos já rondavam a comunidade antes do leak. A confirmação de que o cenário seria Vice City, por exemplo, veio dos vazamentos. A Bloomberg, no entanto, já havia dito que a cidade não seria a única locação do game, mesmo que não houvesse menção direta a outras áreas no leak.

Outra informação digna de nota é que, aparentemente, o jogo terá uma dupla de protagonistas: um homem e uma mulher chamados Jason e Lucia, que seriam um casal criminoso no melhor estilo “Bonnie e Clyde”. Não se sabe se eles serão os únicos personagens jogáveis – muitos especulam que, como aconteceu com Trevor em GTA 5, um novo seja adicionado ao decorrer da campanha. Outras mecânicas inéditas na franquia, como as de furtividade, também apareceram nos vazamentos, o que indica que o jogo dará suporte à nova abordagem.

