GTA 6: Rockstar confirma vazamento no Twitter e segue produção do jogo

De acordo com a Rockstar Games, durante a invasão, uma parte não autorizada conseguiu acessar sua rede e baixar informações confidenciais ilegalmente – dentre elas, vídeos inicias do próximo Grand Theft Auto. No comunicado, a empresa afirmou estar extremamente desapontada com a forma com que os detalhes do jogo foram compartilhados. Porém, afirmou que o desenvolvimento do próximo GTA continuará como o planejado – comprometido em entregar aos jogadores uma experiência que exceda suas expectativas. A companhia também mencionou que trará mais notícias em breve.