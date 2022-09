GTA 6 tem vídeos de gameplay vazados na Internet; veja imagens

GTA 6 recebeu suas primeiras imagens de gameplay graças a um vazamento de grandes proporções na manhã deste domingo (18). Os materiais foram divulgados inicialmente no site GTAForums e corroboram antigos relatos a respeito do jogo da Rockstar Games . Além disso, o jornalista responsável pelos últimos relatos sobre o novo Grand Theft Auto, Jason Schreier, diz ter confirmado com suas fontes na Rockstar Games que o material é verídico.

Entre os relatos confirmados no leak estão a cidade em que o jogo se passará, Vice City, e a presença de dois protagonistas, com destaque para uma mulher latino-americana pela primeira vez na história da franquia. Oficialmente, não há muitas informações sobre o game. Até o momento, apenas o desenvolvimento do jogo foi confirmado e segue sem previsão de lançamento ou plataformas confirmadas.

GTA 6 é revelado em dezenas de vídeos de gameplay vazados — Foto: Reprodução/YouTube

O vazamento dá conta de mais de 90 vídeos e imagens de gameplay, retratando uma versão ainda em desenvolvimento, supostamente de julho de 2021, com vários modelos de personagens simplificados e texturas inacabadas.

Em um dos vídeos, é possível conferir a nova protagonista e o seu parceiro assaltando uma lanchonete, intimando clientes e atendentes de caixa. Os jogadores supostamente têm liberdade para ameaçar ou roubar os NPCs com o pressionar de um único botão enquanto estiverem mirando, além de dar ordens ao segundo personagem. Em seguida, a polícia chega e a dupla resolve roubar uma viatura para escapar. Os protagonistas supostamente se chamam Lucia e Jason, segundo indica a legenda.

Em outro vídeo, o protagonista homem aparece conversando com um NPC racista na beirada de uma piscina, revelando que várias linhas de diálogo já estão devidamente dubladas em inglês. Há, ainda, trechos de gameplay explorando as famosas casas noturnas da série e outras regiões da cidade, como por exemplo um parque. É de se esperar que ainda mais vídeos surjam na internet em breve, pois nem todos foram enviados ainda.

Até o momento, a Rockstar Games não se pronunciou oficialmente sobre os vídeos vazados, mas os materiais são tão detalhados que dificilmente são falsos, além de incluírem o código-fonte em tempo real por trás das cenas e até mesmo um clipe direto do kit de desenvolvimento. Nem mesmo o nome oficial do jogo foi confirmado a esta altura. Provavelmente é questão de tempo até que os vídeos sejam derrubados pela Take Two Interactive, empresa-mãe da Rockstar Games.

Confira mais imagens do leak:

