GTX 1650 é boa? Veja preço e detalhes da placa de vídeo Nvidia

Entre as placas de vídeo mais em conta do mercado no momento, a GTX 1650 é fácil de achar no mercado brasileiro e pode ser encontrada por valores que começam em R$ 1.399 atualmente. Nas linhas a seguir, detalhamos a ficha técnica e os níveis de performance do componente, bem como possíveis alternativas à placa.

1 de 4 Placas GTX 1650 não precisam de energia da fonte do computador e esquentam pouco — Foto: Divulgação/Gigabyte Placas GTX 1650 não precisam de energia da fonte do computador e esquentam pouco — Foto: Divulgação/Gigabyte

Ficha técnica da Nvidia GeForce GTX 1650:

Lançamento: Abril de 2019

Clock: 1.485 a 1.665 MHz

Núcleos: 896 núcleos CUDA

Memória RAM: 4 GB GDDR5

Velocidade de memória: 8 Gb/s

Interface de memória: 128 bits

Largura de banda: 128 GB/s

TDP: 75 W

Preço: a partir de R$ 1.399

Especificações

2 de 4 Design compacto da maior parte das GTX 1650 torna o produto atraente para HTPCs — Foto: Divulgação/EVGA Design compacto da maior parte das GTX 1650 torna o produto atraente para HTPCs — Foto: Divulgação/EVGA

A GTX 1650 é construída em torno de um processador gráfico da arquitetura Turing da Nvidia. A unidade, designada como TU117 pela Nvidia, é composta por 896 núcleos CUDA de processamento gráfico. diferente das placas RTX, no entanto, ela carece de núcleos dedicados para os cálculos de intersecção em tempo real do Ray Tracing e de IA para o DLSS.

No que diz respeito às velocidades, a GTX 1650 roda em clock base de 1.485 MHz, enquanto o turbo permite acelerar o processamento da placa a 1.665 MHz. Esses valores, vale lembrar, são as velocidades do modelo de referência da Nvidia: placas no mercado de fabricantes parceiros (EVGA, Asus, MSI e etc) terão, na prática, velocidades até maiores.

Já na memória RAM, a placa da Nvidia vem com 4 GB de GDDR5. Essa parcela de memória dedicada é conectada ao processador da placa de vídeo por meio de uma interface de 128 bits e permite o trânsito de até 128 GB/s de dados entre esses dois componentes.

Desempenho

3 de 4 Placa deve dar conta de games como Fortnite sem dificuldade — Foto: Divulgação/Epic Games Placa deve dar conta de games como Fortnite sem dificuldade — Foto: Divulgação/Epic Games

A GTX 1650 é uma placa de vídeo de entrada e se destina ao mercado de mais baixo custo. Seu perfil é adequado para games em Full HD com algum sacrifício nas configurações gráficas, oferecendo performance competitiva em títulos com gráficos mais simples e de pegada mais competitiva, como CS:GO e Fortnite.

Substituta direta da GTX 1050, a 1650 chegou ao mercado com 50% mais performance que a antecessora. O site PCGamer mostra que, na média, a GPU dá conta de encarar games atuais em Full HD e a 60 FPS (ou bem perto disso) usando configurações de qualidade gráfica no médio.

Recursos

Embora seja uma placa de vídeo recente da Nvidia, a GTX 1650 faz parte de uma série de GPUs mais simples e abre mão das tecnologias mais badaladas das GeForce RTX mais caras. Entre as omissões, a GTX deixa de lado os núcleos RT, usados para realizar o processamento de Ray Tracing em tempo real.

Outra falta são os núcleos Tensor, que são destinados à inteligência artificial. Em termos de games, isso significa que a GTX 1650 não oferece suporte ao DLSS para reconstrução de imagem.

Consumo

4 de 4 GTX 1650 pode ser alimentada direto pelo slot PCI, sem precisar puxar cabo da fonte — Foto: Divulgação/Gigabyte GTX 1650 pode ser alimentada direto pelo slot PCI, sem precisar puxar cabo da fonte — Foto: Divulgação/Gigabyte

A placa da Nvidia, por ter um nível de performance mais baixo, também precisa de menos energia para funcionar. De acordo com a marca, a GTX 1650 precisa de 75 W. Designado como TBP pela Nvidia, esse valor é diferente do mais convencional TDP e define a quantidade de energia que a GPU precisa para funcionar a 100% de suas capacidades.

Além de estimar quanta energia a GTX 1650 precisa para funcionar, a Nvidia também sugere uma fonte de energia de 250 W para dar conta da GeForce e também do restante do sistema.

Preço e concorrentes

A placa de entrada da Nvidia é acessível e aparece a preços competitivos no mercado nacional. Em nossas buscas, a GeForce começa em R$ 1.399 na Amazon. Mesmo versões mais caras da placa não fogem muito desse patamar: detectamos anúncios na faixa de R$ 1.849 para aquelas que seriam as GTX 1650 mais caras.

Em termos de opções no mercado, o consumidor pode considerar placas como as Radeon RX 580 e 5500 XT, bem como as RX 6500. Entre essas, a RX 6500 tem a vantagem de ser mais recente e oferecer Ray Tracing.

Com informações de Nvidia e PCGamer

No vídeo abaixo, veja cinco coisas de que só quem jogou em lan house vai se lembrar

5 coisas que só quem jogou em lan houses vai lembrar