GTX 660 vs GTX 750 Ti: compare as placas de vídeo Nvidia

Apesar do desempenho aceitável para gamers mais modestos, os dispositivos têm suas limitações em virtude da passagem do tempo. Pensando nisso, o TechTudo explica a seguir as especificações técnicas, recursos e eventuais sacrifícios envolvidos no uso das GeForce de dez e oito anos atrás.

Especificações

Tanto GeForce GTX 660 quanto GeForce GTX 750 Ti são produtos mais antigos da Nvidia. A 660 foi lançada em 2012 e é composta de um processador gráfico de 640 núcleos CUDA, capaz de rodar em velocidades de 980 a 1.032 MHz. Já a GTX 750 Ti é um pouco mais recente, tendo surgido no mercado em 2014 com uma GPU de 960 núcleos CUDA e velocidades de 1.020 a 1.085 MHz.

A GTX 660 oferece um total de 2 GB de RAM GDDR5. Com uma interface de 192 bits, a placa troca dados entre memória dedicada e processador gráfico a uma taxa de 144 GB/s. Já a GTX 750 Ti é encontrada em duas versões no que diz respeito à memória RAM. A mais simples vem com 2 GB de GDDR5 que, por meio de uma conexão de 128 bits, troca dados com a GPU a 86 GB/s. Também é possível encontrar versões da 750 Ti com 4 GB de memória.

Tecnologias mais recentes, como aceleração de Ray Tracing em tempo real e DLSS, não são oferecidas por nenhuma das duas placas.

Desempenho

Em relação à performance, não se pode esperar milagres: enquanto a 750 Ti chegou a ser comparada com o PS4 na época de lançamento, a GTX 660 já soma dez anos de idade. Assim, a tarefa de usar qualquer uma das duas para rodar games recentes pode frustrar quem exige resoluções altas e grande qualidade gráfica.

Para encarar games com as duas placas, pode ser necessário aceitar resoluções abaixo do Full HD e também vários sacrifícios em termos de configurações. Entretanto, se seu perfil para games é voltado a títulos antigos e/ou mais leves — algo como CS:GO e outros games com foco em eSports —, pode ser possível curtir jogos com performance aceitável em 720p.

Em uma comparação direta entre as duas, a vantagem tende a ficar com a GTX 660, apesar dos clocks inferiores. A placa tem memória mais rápida e pode render até 17% mais, de acordo com a média de comparações disponíveis no GPU UserBenchmark.

Recursos

Sendo produtos de arquiteturas antigas da Nvidia, as duas GeForce carecem de suporte a recursos mais recentes. Além de tecnologias mais direcionadas a games, como o DLSS e o Ray Tracing, não há aceleração via hardware para o processamento de vídeo HEVC (h.265).

Esse é um detalhe importante porque, geralmente, quem procura placas de vídeo mais antigas tende a usá-las em HTPCs e computadores dedicados à multimídia. Sem o suporte ao HEVC, o usuário pode ter dificuldade em reproduzir arquivos de vídeo de alta qualidade.

Consumo de energia

As duas placas de vídeo diferem bastante no que diz respeito à energia. Enquanto a GTX 660 aparece com uma TDP de 140 W, a GTX 750 Ti vai a 60 W. Vale lembrar que TDP é um índice que fabricantes usam para estimar a quantidade de energia a qual o componente subaproveita e libera na forma de calor.

Embora esse valor não seja um indicador direto de consumo, ele serve para indicar níveis de eficiência e também de ruído. Placas que esquentam mais precisam de sistemas de refrigeração mais robustos, que tendem a ser mais barulhentos.

A Nvidia também indica a capacidade mínima da fonte de energia para alimentar as duas placas com segurança, além do restante do PC. Para a GTX 660, a sugestão é de 300 W, enquanto a 750 Ti precisa de uma unidade de 250 W mínimos.

Preço – GTX

É muito difícil que você consiga encontrar as duas placas novas no mercado: com dez e oito anos de vida, os dois produtos já saíram de linha. Além disso, ambos são tecnologicamente defasados e foram substituídos por várias gerações e novas arquiteturas de Nvidia e também AMD.

Não encontramos a GTX 660 à venda na internet. Já a GTX 750 Ti, que é um pouco mais recente, aparece em alguns sites: em nossas pesquisas, encontramos o produto novo a R$ 599 na versão de 2 GB, enquanto a opção de 4 GB aparece por R$ 620.

Custo-benefício

Como se tratam de equipamentos mais antigos, é incerto até que ponto o investimento em tecnologias com praticamente uma década de idade valem à pena. Do ponto de vista técnico, a GTX 660 oferece performance superior nas comparações disponíveis, mas a GTX 750 Ti é mais fácil de encontrar.

Entretanto, uma dica é procurar placas mais recentes. GTX 1050 Ti e GTX 1650 são boas opções do lado da Nvidia, assim como a linha Radeon RX 400 (em especial modelos 470 e 480) serão apostas mais racionais em termos de vida útil e desempenho.

Ficha técnica de GTX 750 Ti e GTX 660

Nvidia GeForce GTX 750 Ti vs. GeForce GTX 660 Especificações GeForce GTX 750 Ti GeForce GTX 660 Lançamento Fevereiro de 2014 Setembro de 2012 Núcleos 640 núcleos CUDA 960 núcleos CUDA Velocidades 1.020 a 1.085 MHz 980 a 1.032 MHz Memória RAM 2 ou 4 GB GDDR5 2 GB GDDR5 Velocidade de memória 5,4 Gb/s 6 Gb/s Interface de memória 128 bits 192 bits Largura de banda 86 GB/s 144 GB/s TDP 60 W 140 W

Com informações de Nvidia (1/2) e GPU UserBenchmark

