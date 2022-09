GTX 970 vs GTX 1650: compare as placas de vídeo da Nvidia

As placas de vídeo GTX 970 e GTX 1650 da Nvidia aparecem como duas soluções bem diferentes para quem busca gráficos no PC. Enquanto a primeira é uma GPU intermediária de 2014, a segunda é uma placa mais voltada ao público com exigências básicas, e que foi lançada em 2019. Apesar da grande diferença de tempo entre seus lançamentos, a questão da performance entre as placas pode não ser tão grande quanto se imagina, o que as torna opções similares na hora de comprar um novo produto.

A questão que fica é: vale a pena investir em uma placa intermediária mais antiga ou em um modelo de entrada mais novo? Para te ajudar a resolver esse dilema, o TechTudo apresenta, a seguir, um comparativo da ficha técnica de GTX 970 e GTX 1650.

1 de 3 Nvidia Geforce GTX 970 é a placa mínima recomendada para a realidade virtual (Foto: Divulgação/Nvidia) — Foto: Divulgação/Nvidia Nvidia Geforce GTX 970 é a placa mínima recomendada para a realidade virtual (Foto: Divulgação/Nvidia) — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

O modelo mais novo leva grande vantagem, principalmente quando consideramos a versão da GTX 1650 que conta com módulos GDDR6, uma tecnologia de memórias mais moderna, que deve entregar mais desempenho. O clock das placas também é um ponto no qual a GTX 1650 leva mais vantagem, o que pode levar a um ganho de FPS nos jogos.

Considerando as placas com memórias GDDR5, a tendência é que haja um pouco mais de equilíbrio, afinal, a GTX 970 é uma GPU com largura de banda de 256 bit, contra 128 bit da GTX 1650. A largura de banda maior tende a fazer com que o modelo mais antigo possa oferecer um desempenho melhor. Consequentemente, isso deve permitir que a placa entregue uma performance mais avançada principalmente em softwares que explorem tal capacidade, como jogos e softwares gráficos avançados.

Performance da GTX

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a GTX 970 pode entregar até 20% mais performance em jogos que a GTX 1650, um percentual interessante quando consideramos que há uma distância grande entre as gerações das placas. Apesar de não parecer muito, a margem de performance pode favorecer para que a GPU mais antiga mantenha uma maior média de quadros por segundo, o que é fundamental para uma experiência de jogo mais imersiva.

A diferença em softwares de renderização fica em torno de 17% a favor da GTX 970, o que mostra que, mesmo sendo um modelo antigo, a placa ainda é capaz de oferecer um nível de desempenho razoável para os padrões de hoje. Considerando que renderizar um vídeo pode tomar muito tempo, ter uma placa com mais performance pode fazer com que editores tenham muito mais agilidade em seus trabalhos.

2 de 3 Asus GeForce GTX 1650 OC permite overclock — Foto: Divulgação/Asus Asus GeForce GTX 1650 OC permite overclock — Foto: Divulgação/Asus

Consumo

No consumo a vantagem vai para o lado da GTX 1650, já que, com uma arquitetura mais moderna, ela tende a ser muito mais eficiente que a GTX 970. A placa de 2019 da Nvidia tem um consumo de energia de cerca de 75 W segundo a fabricante e utiliza um conector de seis pinos de energia complementar. Ela requer ainda uma fonte de ao menos 300 W.

Já a GTX 970 é uma placa que exige mais da fonte de energia do PC, com um consumo de 148 W e necessidade de dois conectores complementares de seis pinos. Assim como a placa mais nova, a GTX 970 também requer uma fonte de 300 W, mas tende a fazer com que o PC tenha um consumo maior em relação à placa mais nova — isso, por sua vez, vai impactar na conta de luz dos usuários.

Recursos

Os modelos prometem oferecer suporte a basicamente as mesmas resoluções, sendo ainda duas placas que, segundo a fabricante, oferecem suporte a recursos de realidade virtual, que é uma das tendências tecnológicas atuais.

No entanto, por se tratarem de modelos mais antigos, funcionalidades como Ray Tracing, DLSS e recursos do Nvidia Broadcast não são suportados por ambas as placas. Isso pode ser um problema para quem está procurando uma GPU para realizar streaming de jogos.

Preço e disponibilidade

3 de 3 Atualmente, não é fácil encontrar a Geforce GTX 970 no mercado nacional — Foto: Divulgação/MSI Atualmente, não é fácil encontrar a Geforce GTX 970 no mercado nacional — Foto: Divulgação/MSI

Está difícil encontrar a GTX 970 no varejo atualmente. As únicas opções que você deve ver com mais facilidade estarão disponíveis via importação por valores a partir dos R$ 860. Lembrando que importar uma GPU pode comprometer quesitos como suporte técnico e garantia, uma vez que ela está vinculada à localidade de venda do produto.

Já a GTX 1650 aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.459 em opções como a da Asus, que traz 4 GB de memória no padrão GDDR6. De qualquer modo, por ser uma placa mais recente, a GTX 1650 tem uma disponibilidade muito maior que a GTX 970.

Custo-benefício

Considerando a disponibilidade das placas, sem dúvida a GTX 1650 atualmente é uma opção mais interessante. Afinal, ela aparece com mais opções no mercado e tende a ter um suporte mais adequado no mercado brasileiro.

Talvez a GTX 970 possa ser interessante para quem busca uma GPU usada ou mesmo para quem não se incomoda em ter que importar a placa, abrindo mão assim de um suporte maior, mas tendo ainda um custo menor e desempenho similar.

Ficha técnica de GTX 970 e GTX 1650

GTX 970 e GTX 1650 Especificações GTX 970 GTX 1650 Lançamento 09/2014 04/2019 Preço A partir de R$ 860 A partir de R$ 1.459 Clock base/Boost 1.050/1.178 MHz 1.485/1.665 MHz Memória 4 GB GDDR5 4 GB GDDR5 ou GDDR6 Interface de memória 256 bit 128 bit Conectores DVI, HDMI, DisplayPort HDMI, DVI-DL, DisplayPort Energia da placa 148 W 75 W Energia complementar dois conectores seis pinos um conector seis pinos Fonte recomendada 300 W 300 W

