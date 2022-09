Home Theater LG LHB645N é bom? Veja ficha técnica do aparelho

O home theater LG LHB645N é um aparelho com recursos básicos que promete entregar qualidade sonora para quem busca transformar o sistema sonoro da sala de casa em algo próximo a uma experiência de cinema. Ele tem como principais destaques a potência sonora de 1.000 W RMS, as tecnologias de áudio Dolby e DTS , e o Bluetooth . Disponível em preto, seu design conta com poucos detalhes visuais, e é possível encontrar o aparelho no mercado nacional por preços a partir de R$ 1.499.

Com 5.1 canais, o LHB645N é uma opção que apresenta múltiplas saídas de áudio para compor o conjunto sonoro, o que deve exigir do usuário um ambiente com espaço suficiente para a instalação correta. Além disso, suas conexões permitem emparelhar diversos dispositivos, como TVs, smartphones, videogames e notebooks. A seguir, confira as informações completas sobre o modelo e saiba se é uma boa opção para você.

Ficha técnica

Lançamento no Brasil:

Preço: R$ 1.499

Potência de Som: 1.000 W RMS

Canais: 5.1

Cor: Preto

Versão do Bluetooth: 4.0

Conectividade: HDMI, USB e cabo óptico

Extras: rádio FM, áudio Dolby Digital

Design

O LG LHB645N é um home theater que reúne cinco aparelhos de som. O conjunto é composto por duas torres, duas caixas e um alto-falante central. Além disso, conta com um subwoofer para completar o kit. Disponíveis na cor preto, os dispositivos obrigam que o consumidor possua espaço grande o suficiente para realizar a instalação.

No entanto, apesar de o home theater da LG ser composto por muitos equipamentos, seu design minimalista auxilia a compor a decoração sem comprometer muito. Na tabela a seguir, você encontra as dimensões e o peso de cada um dos componentes para planejar a melhor instalação.

Dimensões do home theater LG LHB645N Produto Dimensões Peso Unidade central 36 x 6,0 x 31 cm 2,7 kg Caixa frontal 25 x 11,58 x 29 cm 3,7 kg Caixa traseira 9,7 x 14 x 8 cm 430 gramas Caixa central 26 x 9,2 x 7,3 cm 570 gramas Subwoofer 13 x 35,4 x 32,5 cm 4,74 kg

No quesito conectividade, o home theater apresenta uma série de conexões que podem deixar o dia a dia mais prático para o usuário. Na interface de áudio, é possível encontrar entradas e saídas para microfone e cabo óptico. Além disso, há duas entradas HDMI e duas USB.

Potência e som

O conjunto de alto-falantes do home theater da LG promete entregar boa potência sonora de 1.000 W RMS em seus 5.2 canais. As tecnologias de áudio Dolby Digital e DTS-HD prometem alta qualidade sonora com graves e agudos bem definidos. Para ter uma experiência mais imersiva, é necessário que o usuário posicione corretamente as caixas de som no ambiente desejado.

Recursos

Os usuários que desejam melhorar o sistema sonoro em casa podem encontrar diversos recursos interessantes no home theater da LG. Com sua conexão Bluetooth, é possível reproduzir músicas diretamente do celular ou conectar o LHB645N com a TV com a função Sound Sync Wireless, responsável por sincronizar imagem e áudio. As conexões HDMI e USB ainda permitem conectar outros aparelhos, como computador e videogames via cabo.

Com antena FM, o dispositivo de áudio possibilita ao usuário sintonizar rádios diretamente pelo home theater. Para criar um ambiente livre de distrações, é possível usar o recurso modo de Som Privado diretamente no celular pelo aplicativo LG AV Remote, que permite reproduzir os sons diretamente no smartphone para ser usado com fones de ouvido. O app também funciona como controle remoto.

Preço e custo-benefício

No site oficial da LG, o home theater LHB645N pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 1.499. Na compra à vista, o dispositivo ganha um desconto de 5%, o que reduz o seu preço para R$ 1.424.

O modelo é uma opção de entrada e pode agradar o público menos exigente. Ele conta com funções como Sound Sync, áudio Dolby Digital e rádio FM. A fabricante ainda fornece garantia de 12 meses.

Concorrentes

No mercado nacional, uma das opções ao LG LHB645N é o modelo PHT690, da Philco. O modelo também possui 5.1 canais e conta com entradas USB e HDMI para a conexão dos dispositivos. Sua potência, no entanto, fica abaixo do seu rival da LG, com capacidade de 480 W RMS. O dispositivo de áudio pode ser adquirido por R$ 869.

Por um preço um pouco mais elevado, também é possível encontrar opções de barras de som que competem com os tradicionais home theaters. A JBL Bar 5.1 é um modelo que pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 4.290, na Amazon. O modelo conta com caixas de som destacáveis que possuem conexão sem fio, o que possibilita realizar a instalação dos alto-falantes de forma personalizada no ambiente. Seus principais destaques são conectividade com aparelhos 4K, áudio com tecnologias Dolby e DTS, além de 218 W de potência RMS.

