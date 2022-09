Home theater x soundbar: qual a diferença?

Com as Smart TVs cada vez mais finas e com melhor qualidade de imagem, o som pode ficar um pouco prejudicado. Por isso, para complementar sua experiência, vale a pena investir em um sistema de som, como um home theater ou uma soundbar. Mas qual desses é melhor? O Submarino ajuda você a escolher.

As TVs mais modernas, com tela em LED, mini LED ou OLED, têm design cada vez mais slim, principalmente nos aparelhos premium. Porém, isso implica na redução do tamanho dos alto-falantes internos.

O áudio da maioria das TVs de entrada e intermediárias não passa de 40W de potência. O som chega a 60W nas TVs com 70 polegadas ou mais, ou nos modelos superfinos que contam com uma central externa, com portas de conexão e caixas de som nessa peça separada.

Enquanto isso, algumas soundbars que encontramos têm a partir de 200W de potência e home theaters de 5, 6 ou 7 caixas acústicas passam de 500W. É potência e qualidade de som para criar uma experiência muito mais imersiva e de alta fidelidade para filmes, séries, esportes e games.

Como funciona um home theater?

O home theater é o conjunto de equipamentos, composto por 3, 5 ou 7 caixas acústicas, um subwoofer (responsável pelos graves) e um receiver, que distribui o som e que pode ficar junto a um reprodutor de DVD ou Blu-ray.

Com as caixas acústicas distribuídas pelo ambiente, o home theater cria um som envolvente e com efeito surround, que reproduz em casa a sensação de ver um filme em uma sala de cinema com áudio de primeira linha.

Entretanto, o consumidor encontra cada vez menos opções de home theaters no mercado. Há modelos de menor potência e caixas de som pequenas e também os produtos premium, com altíssima qualidade sonora e preço bem mais elevado.

Os produtos com valor intermediário e de bom custo-benefício são mais raros, justamente porque esse equipamento tinha integração com reprodutores de disco, que são cada vez menos requisitados, em razão da popularização dos serviços de streaming.

Como funciona uma soundbar?

A soundbar, literalmente uma "barra de som", reúne mini caixas acústicas e receiver no mesmo aparelho, que pode ser perfeitamente posicionado no seu rack e abaixo da Smart TV. Alguns modelos vêm também com subwoofer para amplificar os graves.

Atualmente, essa é a opção na qual as marcas têm investido com mais tecnologia e conectividade. Diversos modelos contam com efeito surround simulado, mesmo sem caixas de som nas laterais e atrás do sofá, o que proporciona uma imersão bastante real com a TV.

Assim como nos home theaters, o áudio passa da TV para o receptor via cabo HDMI ou cabo óptico. Porém, já existem soundbars e subwoofers Bluetooth com conexão sem delay, para uma experiência de altíssima qualidade.

Qual é a melhor opção: home theater ou soundbar?

Sua escolha entre um home theater ou uma soundbar depende do valor que você quer investir e da configuração do seu ambiente.

O home theater costuma levar vantagem na qualidade e no volume do som, com caixas independentes que potencializam o áudio e criam um efeito surround real. Especialistas indicam que o equipamento é ideal para ambientes maiores do que 15 m². Para esse tamanho de sala, o recomendável é um home theater de 500W, pelo menos.

Para isso, você precisa de um espaço para o receiver no seu rack ou onde ficam os outros equipamentos da sala, e também precisa posicionar as caixas corretamente. Algumas possuem apoios para piso, enquanto outras precisam ser presas à parede ou em suportes especiais.

No lado negativo do home theater, se você não encontrar um conjunto sem fio, com conexão Bluetooth, terá de lidar com cabos de todas as caixas partindo do seu receiver e passando pelos cantos da sala ou por baixo do tapete.

Uma soundbar é a melhor opção para salas menores e para quem possui o espaço adequado para sua instalação em um móvel abaixo da TV. Como dissemos, existem modelos de última geração que reúnem boa potência, alta fidelidade sonora e uma imersividade artificial, sem usar caixas auxiliares.

Você também encontra modelos mais potentes e mais robustos que, provavelmente, vão cobrir a parte de baixo da sua Smart TV, se ela estiver apoiada nos pezinhos originais, e não presa à parede. É preciso avaliar todas essas medidas antes de fazer sua escolha.

Como o funcionamento dos equipamentos é independente da TV, um ponto interessante é buscar um home theater ou uma soundbar com conexão Bluetooth, para que seja usado também como aparelho de som do ambiente, conectado ao seu celular.

Outra boa dica é escolher um home theater ou soundbar da mesma marca e/ou compatível com a sua Smart TV, para uma melhor integração e correção de qualquer delay de áudio.

Visite o site ou baixe o app Submarino para pesquisar os lançamentos e as ofertas em home theaters e soundbars.