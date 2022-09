Hot Wheels Unleashed e Injustice 2 são jogos grátis da PS Plus de outubro

2 de 5 PS Plus Essencial de outubro traz Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot para download — Foto: Divulgação/PlayStation Brasil PS Plus Essencial de outubro traz Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot para download — Foto: Divulgação/PlayStation Brasil

Hot Wheels Unleashed (PS4/PS5)

Inspirado na famosa linha de brinquedos, Hot Wheels Unleashed é um jogo de corrida intenso para até 12 jogadores online e com opção de multiplayer em tela dividida para até duas pessoas. Além de conseguir colocações cada vez melhores nas disputas, no game, os jogadores podem colecionar novos veículos, criar suas próprias pistas customizadas e depois compartilhá-las com a comunidade. Vale citar que o jogo já recebeu expansões colaborativas com Batman e Looney Tunes, adicionando novos veículos, módulos e pacotes de customização de pistas.

3 de 5 Hot Wheels Unleashed traz os carrinhos de brinquedos em corridas sérias por pistas que passam por locais reais — Foto: Reprodução/Steam

Produzido pelo estúdio de Mortal Kombat 11, Injustice 2 é a sequência de Injustice: Gods Among Us e foi lançado originalmente em 2017. O jogo busca refinar a experiência do seu antecessor e traz um elenco com uma seleção de super-heróis e vilões do universo DC, como Batman, Superman, Mulher-Maravilha, Supergirl, Arlequina, Darkseid, entre outros. Além dos modos versus tradicionais, incluindo online, é possível mergulhar na campanha single-player, que aborda um mundo afundado em um regime autoritário do Superman. Com a progressão, os jogadores também conseguem armaduras e equipamentos para personalizar os lutadores.

4 de 5 Desenvolvido pelo estúdio de Mortal Kombat, Injustice 2 traz heróis e vilões da DC em lutas intensas — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Superhot (PS4)

Lançado em 2016, Superhot é um popular FPS indie que chama a atenção pelos seus visuais minimalistas e gameplay. Em resumo, tudo em volta do jogador só começa a se mexer ao andar. Isso significa que cada movimento deve ser calculado cuidadosamente, pois há muitos inimigos espalhados pelo cenário e disparos vindo de todos os cantos. A ideia é que o jogador tenha total controle do tempo para desviar do fogo inimigo e traçar rotas otimizadas para passar pelos desafios o mais rápido possível.

5 de 5 Em Superhot, os jogadores têm controle do andamento do tempo para derrotar inimigos e avançar de fase — Foto: Divulgação/Superhot Team