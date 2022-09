Huawei lança FreeBuds Pro 2, rival dos AirPods Pro no Brasil

A Huawei acaba de lançar no Brasil o FreeBuds Pro 2, seu fone de ouvido premium que chega para competir com o AirPods Pro 2 , da Apple . O anúncio, feito pela empresa nesta terça-feira (27), também inclui o FreeBuds SE, que é um modelo de entrada. Destinados a diferentes públicos e necessidades, os acessórios apresentam recursos de áudio avançados e prometem boa qualidade sonora. Os fones já estão disponíveis para compra na Amazon . O modelo topo de linha, o FreeBuds Pro 2, desembarca no mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 1.399, enquanto o FreeBuds SE pode ser visto por a partir de R$ 299.

Para quem comprar os produtos próximo à data de lançamento, uma promoção exclusiva da Amazon oferta os modelos por R$ 1.299 e R$ 279, respectivamente. Os valores promocionais na varejista seguem até 10 de outubro.

FreeBuds Pro 2

O modelo premium FreeBuds Pro 2 apresenta tecnologias de áudio exclusivas como principais atrativos. Entre elas, destaca-se o "diafragma planar", que, segundo a Huawei, é capaz de reproduzir agudos e sobretons mais precisos, além de conter um driver dinâmico que atinge 14 Hz a 48.000 Hz para frequências médias e baixas — o que pode proporcionar graves mais fortes. Para entregar áudio com alta resolução, o acessório conta com codec de áudio LDAC e certificações HWA e Hi-Res Audio Wireless.

O fone de ouvido possui cancelamento ativo de ruídos. São três microfones de alta sensibilidade que prometem aumentar a profundidade média do recurso em 15%, em comparação com sua versão anterior. Além disso, o ANC inteligente 2.0 também está presente do FreeBuds Pro 2: segundo a fabricante, o recurso identifica o ambiente externo e seleciona o modo de cancelamento de ruído adequado para cada situação.

As chamadas de voz também podem ficar mais claras com o cancelamento de ruídos ambiente. O fone usa um algoritmo de cancelamento que promete identificar e isolar a voz do usuário com precisão. Além disso, também reduzem os ruídos causados pelo vento durante as chamadas feitas em ambientes externos.

Compatível com Android, iPhone (iOS) e Windows, o FreeBuds Pro 2 oferece múltipla conexão e permite conectar dois dispositivos ao mesmo tempo. Sua autonomia com o cancelamento de ruídos ativado promete entregar até 4 horas de reprodução e um total de 18 horas com o estojo. Com o recurso desligado, a duração da bateria aumenta para até 6,5 horas e um total de 30 horas com o estojo. Além disso, o fone é resistente a respingos de água com certificação IP54 e sua conexão é Bluetooth 5.2.

FreeBuds SE

O modelo de entrada promete ser uma opção para uso em diversas situações do dia a dia, como trabalho, estudos, exercícios e viagens. O fone é equipado com um driver de 10 mm e diafragma polimérico ultrassensível, que promete melhorar a qualidade do áudio.

Para executar chamadas de voz com mais precisão, o FreeBuds SE conta com recursos avançados de captação de som. O cancelamento de ruído ambiental promete identificar e isolar a voz do usuário para ligações mais claras em ambientes com ruídos. O recurso é executado por um tecnologia de feixe de microfone duplo.

O fone ainda conta com design semi intra-auricular, com ponteira de silicone curtas e encaixe no formato no ouvido. O modelo está disponível nas cores branco e azul — no momento, apenas a primeira está disponível no Brasil. Na bateria, o dispositivo apresenta 24 horas de reprodução de música com o estojo de carregamento com a carga completa — sozinho, o fone pode oferecer 6 horas contínuas de áudio, o que pode aguentar viagens curtas ou o uso em atividades do cotidiano.

