Huawei lança roteador que suporta até 250 dispositivos simultâneos

O Huawei WiFi Mesh 3 possui conexão de 5 GHz com velocidade de até 2.402 Mb/s para transmissão de dados, mas também trabalha com o antigo canal de 2,4 GHz para até 574 Mb/s. Segundo a fabricante, essa combinação seria o suficiente para atingir os 3.000 Mb/s prometidos.

O novo roteador é compatível com o padrão AX3000 de banda dupla e traz quatro amplificadores de sinal. Dessa forma, a marca garante que apenas uma unidade do produto seria suficiente para cobrir até 200 m². Para residências maiores, a Huawei recomenda sincronizar até três roteadores ao mesmo tempo, criando uma rede que seria capaz de cobrir até 600 m².

O Huawei WiFi Mesh 3 traz o recurso exclusivo HarmonyOS Mesh+, baseado no sistema operacional da própria marca. O software pode ser capaz de sobrepor os dois canais citados acima para criar uma rede única e, de forma automática, ampliar o sinal da conexão Wi-Fi , segundo a divulgação.

Já a ferramenta “Roaming Super Contínuo”, também presente no HarmonyOS Mesh+, promete manter, segundo a empresa, a latência de alternância em apenas 50 ms para que o usuário possa se locomover pela sua propriedade sem perder a qualidade do sinal. O aparelho também consegue desviar sozinho o tráfego do canal de alta velocidade, criando um balanceamento automático para evitar congestionamento na rede — quando vários dispositivos estiverem conectados.