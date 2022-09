Relógios Amazfit com GPS ultrapreciso serão vendidos no mundo todo

Os smartwatches Amazfit GTR 4 e Amazfit GTS 4 serão vendidos no mundo todo, num movimento da empresa Zepp Heath (antiga Huami) para conquistar novos públicos. Os aparelhos de ponta ganharam as manchetes nos últimos tempos, e o anúncio foi feito nesta semana durante a feira de eletrônicos de Berlim, a IFA 2022. Entretanto, ainda não há como garantir que os dispositivos serão lançados de forma oficial no Brasil. Apesar de toda a tecnologia embarcada, os wearables parecem relógios convencionais por causa do visual com caixa arredondada, botão físico em forma de coroa e tela que simula ponteiros.

Os dispositivos são indicados para a prática esportiva. A empresa promete que o GPS integrado consegue até 99% de precisão no rastreamento das atividades do usuário devido à adoção de uma nova antena de banda dupla. De acordo com a Zepp Health, este é o primeiro relógio do mundo com a novidade.

Amazfit GTR 4 tem design mais tradicional — Foto: Divulgação/Amazfit

Os novos relógios sairão de fábrica com um sistema de rastreamento inédito, equipados com o sensor ótico biométrico batizado de BioTracker 4.0 PPG. De acordo com a divulgação oficial, os Amazfit GTR 4 e GTS 4 poderão ser ainda mais precisos ao rastrear o sono, oxigênio do sangue até estresse, graças ao seu sensor com dois LEDs que pode coletar até 33% mais dados do que os modelos anteriores.

Outra novidade dos novos lançamentos é a capacidade de sincronizar os dados esportivos coletados com o app Runtastic, da Adidas, por meio do software Zepp, da própria Amazfit. Além disso, segundo o site XDA Developers, esses relógios serão capazes de armazenar música para o usuário ouvir durante a sua prática esportiva, mas também pode servir como controle remoto para comandar a playlist em um celular pareado.

O Amazfit GTR 4 tem o formato circular, o mais tradicional de todos, virá com 200 mostradores diferentes, tem uma tela do tipo AMOLED de 1,43 polegada com resolução HD, corpo metálico, visual esportivo e será vendido na Europa em três cores diferentes: cinza, marrom e preto.

Amazfit GTS 4 tem visual que lembra o Apple Watch — Foto: Divulgação/Amazfit

Já o Amazfit GTS 4 possui um corpo similar ao Apple Watch, retangular com os cantos arredondados. Por isso, sua tela AMOLED tem uma área útil maior, possui 1,75 polegadas de tamanho e é mais fino e leve que o outro modelo. O dispositivo terá 150 mostradores e virá nas cores branco, marrom, preto e rosa.