IFA 2022: inspire-se com essas 3 novidades apresentadas pela TCL no evento

A edição 2022 da IFA acontece entre os dias 2 e 6 de setembro nos pavilhões do centro de exposições no Messegelände Berlin, na capital da Alemanha. Considerada uma das principais feiras de produtos eletrônicos do mundo, ela retorna em formato presencial, reunindo os grandes varejistas, compradores e especialistas da indústria de eletrônicos e apresenta as novidades e tendências para o setor.

Um dos principais expositores, a TCL conta com um estande interativo de 2.500 metros quadrados com o lema “Inspire Greatness”. No local, a marca exibe suas principais novidades e lançamento de produtos em diversas categorias e compartilha com os fãs de basquete as emoções da FIBA EuroBasket 2022, através da experiência de videogame com realidade virtual.

No espaço, os visitantes podem conhecer a estética, o desempenho superior e as funcionalidades dos seus mais recentes televisores, soundbars, condicionadores de ar, celulares e dispositivos wearable inteligentes, além de uma linha completa de eletrodomésticos preparados para o conceito de casa conectada.

Com a oportunidade de explorar em primeira mão a tecnologia por trás das inovações, a TCL também apresenta a inteligência artificial de deep learning (aprendizagem profunda), que oferece um nível superior de qualidade de imagem. Entre os destaques da marca na IFA 2022, estão:

1- A TV QLED de 98 polegadas de sua coleção XL

O modelo C735, inédito, é a maior TV QLED da TCL na Europa. Sua tecnologia de cor com pontos quânticos oferece brilho extremo, preto profundo e contraste impressionante, garantindo qualidade única de imagem, em uma tela capaz de simular um cinema em casa. Com baixa latência e clareza de objetos em movimento, a novidade garante lances de tirar o fôlego no jogo de futebol ou basquete e nas cenas vibrantes dos filmes de ação. Esta TV deve chegar ao Brasil até o fim de 2022.

2- Os óculos que simulam tela imersiva de 140 polegadas

Os óculos NXTWEAR Wearable Display Glasses são voltados tanto ao público gamer quanto a quem trabalha em home office e proporcionam a incrível sensação de olhar para uma tela imersiva de 140 polegadas. A novidade, que chega com uma série de atualizações para enriquecer a experiência do usuário, é fácil de usar, leve (pesa apenas 75g), pode ser conectada ao celular e transportada com facilidade. A TCL anunciou a previsão de chegada do produto no Brasil até o fim do ano.

3- O lançamento da parceria com as estrelas do futebol

De olho no maior campeonato de futebol do mundo, neste ano, e seguindo seu lema “Inspire Greatness”, a TCL anuncia o patrocínio de quatro dos melhores jogadores de futebol do mundo, nomeados como embaixadores da marca em uma ação global para inspirar as pessoas a buscar grandeza em suas próprias vidas.

O “Time TCL” reúne o extraordinário jogador Rodrygo Goes, atacante da Seleção Brasileira; o excepcional jovem meio-campista inglês Phil Foden; a superestrela internacional em ascensão, o espanhol Pedri; e Raphael Varane, famoso zagueiro e peça-chave na seleção francesa.