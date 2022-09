IFA 2022: novos óculos smart prometem sensação de tela de cinema

Óculos smart com a proposta de recriar a sensação de ir ao cinema. Essa é a proposta de aparelhos apresentados por gigantes como Lenovo e TCL na feira de eletrônicos de Berlim, a IFA 2022, que está acontecendo na Alemanha. Os wearables servem para passar ao usuário a sensação de estar diante de um monitor gigante com experiência cinematográfica. Tanto o modelo apresentado pela Lenovo (Glasses T1), quanto o modelo apresentado pela concorrente TCL (NEXTWear S), são compactos e possuem telas do tipo microLED .

O Lenovo Glasses T1 e o TCL NEXTWear S podem até parecer, mas não são óculos de realidade aumentada – ou seja, não têm elementos digitais que se misturam com o mundo físico. Eles podem se conectar ao computador. São produtos que tem como foco a privacidade do usuário, já que são uma solução também para quem deseja trabalhar em locais públicos, por exemplo.

Lenovo Glasses T1

2 de 3 Lenovo Glasses T1 é opção de tela privativa para usuário ver filmes ou trabalhar em ambientes públicos — Foto: Reprodução/Lenovo Lenovo Glasses T1 é opção de tela privativa para usuário ver filmes ou trabalhar em ambientes públicos — Foto: Reprodução/Lenovo

Os novos óculos da Lenovo têm como foco o consumo de filmes e vídeos. De acordo com a companhia, o objetivo é fazer com que o usuário se sinta diante de um uma enorme tela de cinema. Além da reprodução de vídeos, é possível usar o aparelho como um monitor que espelha jogos ou até mesmo o navegador, para trabalhar com mais privacidade em ambientes como shoppings ou aeroportos.

Desta forma, o dispositivo foi feito para ser usado com a pessoa sentada, como se estivesse no sofá de casa ou na mesa do escritório, já que o aparato fica conectado ao computador por um cabo USB-C. O Glasses T1 tem alto-falantes embutidos, para o caso de você querer apenas que o vídeo seja ultraprivado. Com auxílio de adaptadores, é possível ainda espelhar a tela de iPhones ou iPads.

São duas telas microLED, uma para cada olho. Cada display tem resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. A Lenovo ainda não falou do preço ou a data de lançamento do modelo. A marca conta que pretende vendê-los ainda este ano na China. Rumores sugerem que o T1 custe algo em torno de US$ 500, o que dá cerca de R$ 2.620 em conversão direta.

TCL NEXTWear S

3 de 3 TCL NEXTWear S traz melhorias em relação ao irmão da geração passada — Foto: Reprodução/TCL TCL NEXTWear S traz melhorias em relação ao irmão da geração passada — Foto: Reprodução/TCL

Assim como o concorrente da Lenovo, o modelo da TCL conta com duas telinhas microLED com resolução Full HD. A marca promete replicar a experiência de usar uma tela de 140 polegadas, que seria usada como um monitor para filmes ou uma espécie de escritório pessoal. O modelo é uma evolução do NEXTWear G, dispositivo da geração passada.

O produto também conta com alto-falantes embutidos que receberam melhorias da empresa, além de uma tela “com cores mais vivas e vibrantes”. Há ainda a presença de botões laterais para ajustes básicos como volume, por exemplo.

O preço do TCL NEXTWear ainda é um segredo. A marca contou apenas que deve introduzir o produto “em mercados selecionados” no último trimestre de 2022. Não há expectativa de chegada oficial dos óculos no Brasil.