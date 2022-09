IFA 2022: veja os lançamentos mais importantes da feira de eletrônicos

A principal aposta da Samsung é o lançamento do Odyssey OLED G8, poderoso monitor gamer. Confira, nas linhas a seguir, os detalhes sobre os dispositivos que mais chamaram a atenção na feira. Vale lembrar que os aparelhos estão enumerados, mas não estão em ordem de importância.

2 de 11 Asus Zenbook 17 Fold OLED, notebook dobrável da Asus, será vendido por R$ 18.000 no mercado internacional — Foto: Divulgação/Asus Asus Zenbook 17 Fold OLED, notebook dobrável da Asus, será vendido por R$ 18.000 no mercado internacional — Foto: Divulgação/Asus

IFA 2022: confira os principais eletrônicos anunciados*

1. Zenbook 17 Fold OLED

3 de 11 Asus revela preço de Zenbook 17 Fold OLED durante IFA 2022 — Foto: Divulgação/Asus Asus revela preço de Zenbook 17 Fold OLED durante IFA 2022 — Foto: Divulgação/Asus

A Asus anunciou o seu primeiro notebook com tela dobrável, o Zenbook 17 Fold OLED. Em relação aos laptops que dobram, sua tela de 17,3 polegadas tem o maior tamanho do mercado — com resolução de 2560 x 1920 pixels. Ele apresenta tempo de resposta de 0,2 ms, taxa de atualização de 60 Hz e pico de brilho de 500 nits em modo HDR.

O aparelho traz o teclado Bluetooth ErgoSense, que pode ser acoplado e retirado a qualquer momento. Isso significa que o Zenbook 17 Fold pode ser usado como um notebook convencional ou como tablet. O dispositivo mede 37,85 x 28,76 x 1,29 cm (em sua espessura mais grossa) e pesa 1,5 kg.

O lançamento da Asus ainda conta como uma câmera de 5 megapixels com infravermelho e recursos de inteligência artificial. O dispositivo foi lançado com o preço sugerido de US$ 3.499, o que dá cerca de R$ 18.370 pela cotação atual em uma conversão direta e sem impostos. O lançamento global está programado para acontecer entre outubro e dezembro. No entanto, ainda não há informações sobre preço e disponibilidade no Brasil.

2. Soundbars da JBL

4 de 11 A soundbar JBL Bar 9.1 promete preencher todo o ambiente com áudio uniforme — Foto: Divulgação/JBL A soundbar JBL Bar 9.1 promete preencher todo o ambiente com áudio uniforme — Foto: Divulgação/JBL

A JBL anunciou não apenas uma, mas quatro soundbars na feira. Os alto-falantes domésticos prometem, segundo a empresa, uma experiência digna de cinema aos usuários. Além de não utilizarem fios, eles contam com hardware potente e Dolby Atmos, tecnologia para áudio 3D que possui som surround mais imersivo e realista.

A JBL Bar 1000, principal modelo do lançamento, traz quatro drivers de som e formato imersivo de áudio em 3D. As quatro barras de som — JBL Bar 1000, JBL Bar 800, JBL Bar 500, JBL Bar 300 — são integradas com o aplicativo JBL One, que permite customizar a equalização de som e trazer mais naturalidade na ambientação do áudio.

Os acessórios devem ser vendidos no mercado europeu a partir de outubro. A JBL Bar 1000, o modelo mais caro, deve custar 1.149 euros, o que dá R$ 6.000 em conversão direta. Enquanto as versões JBL Bar 800 e JBL Bar 500 terão o preço sugerido de 899 euros (R$ 4.690) e 649 euros (R$ 3.390), respectivamente. Já a JBL Bar 300, por sua vez, vai ser comercializada por 399 euros (R$ 2.083).

3. Odyssey OLED G8

5 de 11 Samsung Odyssey OLED G8 — Foto: Reprodução/Future Samsung Odyssey OLED G8 — Foto: Reprodução/Future

A Samsung anunciou o monitor gamer Odyssey OLED G8, que traz a taxa de atualização de 175 Hz. Isso o coloca numa posição de destaque como um dos melhores do mercado por conta da fluidez, já que, quando a tela atualiza mais rápido, efeitos e transições acabam parecendo mais naturais. O aparelho ainda apresenta tempo de resposta de 0,1 ms, o que representa um décimo do usual 1 ms oferecido pela maioria das telas rápidas.

Em relação às características, o lançamento da empresa coreana conta com design ultrafino, e o display OLED de 34 polegadas tem resolução de 3440 x 1440, algo entre o QHD e 4K. Vale mencionar que o monitor possui o recurso Smart Hub Samsung, cuja presença permite fazer streaming sem nenhum hardware adicional. Com isso, o usuário pode transmitir conteúdos de plataformas como Amazon Prime Video, Netflix e YouTube, como em uma smart TV.

As especificações de imagem possuem curvatura 1800 R, que, de acordo com a Samsung, proporciona maior imersão do que a tela plana por seguir o formato do olho. Por enquanto, a fabricante ainda não divulgou preços, contudo revelou que o dispositivo chegará ao mercado entre outubro e dezembro ainda em 2022.

4. LG OLED Flex

6 de 11 LG OLED Flex pode mudar a curvatura da tela — Foto: Divulgação/LG LG OLED Flex pode mudar a curvatura da tela — Foto: Divulgação/LG

A LG OLED Flex apresenta a próxima tecnologia OLED da marca. Em geral, o OLED permite que cada pixel da tela seja controlado individualmente e emita sua própria luz. Na prática, significa que o sistema OLED pode trazer cores mais brilhantes e altíssimo nível de contraste.

A tela conta com 42 polegadas, resolução 4K (3840 x 2160 pixels), alinhada a uma taxa de atualização de 120 Hz e um tempo de resposta de 0,1 ms. Essas características devem agradar o público gamer, que busca excelência na fluidez. O display traz um recurso especial que pode alterar a sua curvatura, ou seja, o usuário pode mudar totalmente o painel de plano para outro bastante curvado apertando um único botão. A LG ainda não anunciou data de lançamento ou média de preço do produto.

5. Lenovo Glasses T1

7 de 11 Lenovo Glasses T1 traz melhorias em relação a geração passada — Foto: Reprodução/Lenovo Lenovo Glasses T1 traz melhorias em relação a geração passada — Foto: Reprodução/Lenovo

Os novos óculos smart da Lenovo trazem a proposta de recriar a sensação de ir ao cinema. Com isso, os Lenovo Glasses T1 prometem fazer com que o usuário se sinta diante de uma tela enorme, já que contam com duas telas microLED, uma para cada olho. Cada display tem resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. O dispositivo tem alto-falantes embutidos, para o caso de você querer apenas que o vídeo seja privado.

O wearable foi feito para ser usado com a pessoa sentada, como se estivesse no sofá de casa ou na mesa do escritório, visto que que o aparato fica conectado ao computador por um cabo USB-C. Além de vídeos, é possível usar o aparelho como um monitor que espelha jogos ou até mesmo o navegador, para trabalhar com mais privacidade em ambientes como shoppings ou aeroportos.

A Lenovo ainda não falou do preço ou a data de lançamento do modelo. A marca, no entanto, conta que pretende vendê-los no mercado chinês ainda este ano. Há especulações em relação ao valor, que deve ter o preço sugerido em torno de US$ 500, o que dá cerca de R$ 2.620 em conversão direta.

6. TCL NEXTWear S

8 de 11 TCL NEXTWear S traz melhorias em relação ao irmão da geração passada — Foto: Reprodução/TCL TCL NEXTWear S traz melhorias em relação ao irmão da geração passada — Foto: Reprodução/TCL

Parecido como o concorrente da Lenovo, o modelo da TCL é compacto e apresenta duas telas microLED com resolução Full HD. O objetivo do acessório é dar ao usuário a experiência de simular uma tela gigante de 140 polegadas, que seria usada como um monitor para a reprodução de vídeos.

Os wearables também contam com alto-falantes embutidos, que receberam melhorias da empresa relação à geração anterior. Há ainda a presença de botões laterais para ajustes básicos como volume, por exemplo. Segundo o site TechNode Global, ainda não existem informações sobre o preço. A empresa deve introduzir o acessório “em mercados selecionados” no último trimestre deste ano.

7. HP Elite Dragonfly Folio

9 de 11 HP Elite Dragonfly Folio conta com tela OLED — Foto: Divulgação HP HP Elite Dragonfly Folio conta com tela OLED — Foto: Divulgação HP

Outro destaque da feira de tecnologia é o novo notebook conversível 2 em 1 da HP, o modelo HP Elite Dragonfly Folio. Com a tela do laptop sensível ao toque, o usuário pode usá-lo como computador ou tablet. O dispositivo compacto e leve traz a tela OLED e conta com HP Dynamic Audio, que promete uma experiência de áudio baseada em inteligência artificial, eliminando o ruído de fundo

Esse aparelho apresenta os processadores da série U de 12ª geração da Intel. Além disso, ele é preparado para receber a internet 5G, que está sendo implementada no Brasil. Quanto ao preço, o valor sugerido é US$ 2.379, cerca de R$ 12.486 pela cotação atual.

10 de 11 Epson EH-LS800B apresenta três entradas HDMI — Foto: Divulgação/Epson Epson EH-LS800B apresenta três entradas HDMI — Foto: Divulgação/Epson

Durante a IFA 2022, a Epson apresentou o seu novo projetor 3LCD de alcance ultracurto. Com uma distância de somente 2,3 cm entre o projetor e a superfície de exibição, o EH-LS800B consegue transmitir imagens que variam de 80 a até 150 polegadas de tamanho, podendo ser uma boa opção para uso em diversos ambientes.

O projetor de home theater tem o brilho de 4.000 lúmens, valor considerado alto no mercado. Além disso, ele ainda com uma fonte de laser que, segundo a fabricante, traz "uma tecnologia de aprimoramento em relação ao 4K que desloca cada pixel diagonalmente para o dobro da resolução Full HD”. O aparelho ainda conta com três entradas HDMI. O modelo pode ser adquirido no mercado internacional por US$ 3.800, o que seria R$ 19.445 no câmbio de hoje.

9. Philips H8507

11 de 11 Philips H8507 traz bateria com até 55 horas de capacidade — Foto: Divulgação/Philips Philips H8507 traz bateria com até 55 horas de capacidade — Foto: Divulgação/Philips

O headphone da Philco traz design mais elegante, com acabamento emborrachado. O modelo H8507 atende ao público que procura opções mais sofisticadas, contando com Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), que reduz o som ambiente.

O aparelho sem fio apresenta drivers de 40 mm, que prometem conforto mesmo após longas horas de uso, já que suas conchas são revestidas em material macio. Outro destaque do dispositivo é a bateria, que conta com até 55 horas. Além disso, ele tem conector USB-C e um microfone opcional com conector P2 para chamadas. O preço sugerido para comercialização é de 229 euros (R$ 1.200).

No vídeo abaixo, veja como minimizar problemas dos lixos eletrônicos

Perigos dos lixos eletrônicos e como você pode evitá-los