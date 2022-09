Impressora HP 2774 vale a pena? Veja ficha técnica da multifuncional

A HP DeskJet Ink Advantage 2774 é uma impressora multifuncional que permite copiar, imprimir e digitalizar. Um de seus destaques são as conectividades Wi-Fi e Bluetooth , que a possibilitam se conectar a outros dispositivos sem a necessidade de cabos. É possível, por exemplo, realizar impressões diretamente pelo celular ou notebook por meio do aplicativo HP Smart. O abastecimento ocorre por cabos e as especificações atendem às necessidades de usuários de perfil mais básico — o equipamento não é o ideal para escritórios que exigem mais potência ou resolução.

A impressora é compatível com os principais sistemas operacionais do mercado, como Windows, macOS e Chrome OS. A multifuncional está disponível no mercado brasileiro, com preço econômico de R$ 404 no site oficial da HP. Na Amazon, é possível comprar por R$ 349.

Ficha técnica da HP DeskJet Ink Advantage 2774

Dimensões: 42,5 x 30,4 x 15,4 cm (fechada) e 42,5 x 54,6, x 25 cm (aberta)

Peso: 3,42 kg

Tipo de tinta: cartucho

Conectividade: USB e Wi-Fi

Velocidade de impressão: até 20 ppm (preto) e 16 ppm (colorido)

Resolução máxima de impressão: até 1200 x 1200 DPI

Preço: R$ 349

Design

A HP DeskJet Ink Advantage 2774 chega com dimensões de 42,5 x 30,4 x 15,4 cm quando fechada e de 42,5 x 54,6, x 25 cm com a tampa móvel aberta, posicionada na parte superior do equipamento. Dessa forma, o tamanho é bem compacto, ainda mais para uma multifuncional, e isso ajuda na hora de posicionar a impressora em qualquer canto da casa ou escritório.

O design é clean e está disponível na cor preta. Seu desenho tem a base mais estreita, dando a impressão de que o equipamento ocupa ainda menos espaço. O peso de 3,42 kg é leve em comparação com multifuncionais mais robustas, o que facilita em caso de transporte.

Funções e conectividade

A multifuncional é capaz de copiar, imprimir e digitalizar os documentos e fotos. Está disponível a conectividade Bluetooth para parear com celulares, tablets e computadores, sem precisar de cabos. O Wi-Fi de banda dupla com redefinição automática promete conexões mais rápidas. Além disso, o usuário ainda pode se conectar por meio da porta USB para plugar diretamente em máquinas.

A fabricante promete um uso facilitado por meio do aplicativo HP Smart. Com ele, é possível configurar o equipamento e usar todas suas principais funções via wireless. Ou seja, o usuário pode mandar imprimir um arquivo salvo no smartphone sem precisar enviar para um email, por exemplo. É possível, inclusive, transformar uma foto física em digital com comandos rápidos na tela do celular.

Qualidade e velocidade de impressão

A qualidade de impressão e digitalização é mais básica — com até 1200 x 1200 DPI (pontos por polegada). Trata-se de uma multifuncional indicada para perfil mais básico, de pessoas que não precisam de uma performance tão alta no dia a dia.

O mesmo vale para a velocidade de impressão. Ela faz até 20 ppm (páginas por minuto) no tipo mais básico em preto e branco e 16 ppm no colorido. Para ter uma ideia, as impressoras um pouco mais avançadas — e com preço mais salgado — conseguem fazer entre 33 e 35 páginas nesse mesmo tempo.

Já para impressões com maior resolução, em formato A4 ou Carta, a velocidade cai bastante no equipamento da HP, ficando em 7,5 ppm (preto) e 5,5 ppm (colorido). No entanto, isso não deve ser um problema para usuários que precisam imprimir em menores volumes.

Tinta e cartucho

A HP 2774 oferece um sistema de tinta tradicional utilizando cartuchos preto e colorido no modelo HP 667. São suportadas impressões em papéis comuns (A4), fotográfico e brochura. No entanto, o sistema de cartucho costuma deixar a recarga um pouco mais cara do que modelos com jato de tinta — que têm tanques preenchidos por garrafinhas —, principalmente porque o primeiro acaba mais rápido.

O cartucho HP 667 mais básico tem preços a partir de R$ 54,90 (preto) e R$ 59,90 (colorido), imprimindo aproximadamente 100 páginas coloridas e 120 em preto e branco. O modelo funciona somente com cartuchos que tenham circuitos eletrônicos novos ou reutilizados da HP — ou seja, produtos originais —, e usa medidas de segurança para bloquear cartuchos usando circuitos modificados ou que não sejam HP.

Preço HP 2774 e suporte técnico

A HP DeskJet Ink Advantage 2774 tem preço relativamente econômico: sai por R$ 404 no site oficial da HP. Contudo, pode ser encontrada ainda mais barata em lojas online, a partir de R$ 335. No site da Amazon, é possível comprar o equipamento por R$ 349.

O suporte da HP funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. No site da fabricante, o usuário pode encontrar drivers, atualizações, além das formas de contato por e-mail, chat ou telefone.

Concorrentes

Estão disponíveis modelos de impressoras baratas para comprar no Brasil, e a HP lidera essa linha de entrada de multifuncionais completas. E em uma pesquisa rápida, seus equipamentos são os mais em conta do marcado nacional, considerando funcionalidades e conectividades.

Da fabricante é possível encontrar, na mesma linha de preço, a HP DeskJet Ink Advantage 3776, que custa a partir de R$ 429. Ela também é capaz de imprimir, copiar, digitalizar, sem precisar de fios.

Um pouco mais cara está a Epson Ecotank L121. Ela possui as mesmas conectividades, mas com a vantagem da tecnologia de recarga com tanque de tinta, mais econômica a longo prazo. Seu preço fica a partir de R$ 879.

