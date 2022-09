O Instagram apresenta uma falha para fazer login nesta quinta-feira (22). Segundo relatos de usuários na Internet, o serviço não permite que as pessoas entrem nas suas contas tanto via web quanto pelo aplicativo, disponível para download em celulares Android e iPhones ( iOS ). Ao tentar logar, a mensagem "ocorreu um problema com a sua solicitação" surge para os usuários.

Segundo o Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, as notificações sobre a instabilidade na plataforma começaram a subir por volta das 7h30 de hoje. "Mais alguém está com problema no login do Instagram?", perguntou um usuário no Twitter nesta manhã. O TechTudo entrou em contato com o serviço para entender a falha, mas ainda não teve um retorno da empresa.

Instagram com erro de login? Usuários relatam que não conseguem entrar

No Twitter, é possível encontrar queixas sobre a falha em perfis brasileiros e de pessoas de outros locais do mundo, o que indica que a instabilidade é internacional. Alguns usuários apontam ainda que estão com dificuldades de fazer login no Instagram desde a última quarta-feira (21). Os gráficos do Downdetector indicam que a plataforma apresentou instabilidades ontem, o que reitera os relatos.

Downdetector registrou instabilidades no Instagram ontem (21) e na manhã desta quinta-feira (22)

Os usuários do microblog marcaram o perfil do Instagram (@Instagram) nos tuítes, para cobrar uma resposta da empresa, mas a rede social não se manifestou. Veja alguns relatos abaixo.

