Instagram com problemas: aplicativo apresenta instabilidade

O Instagram está com problemas nesta terça-feira (27), segundo relatos de usuários nas redes sociais. Queixas publicadas no Twitter afirmam que o aplicativo não atualiza o feed e não permite enviar mensagens no Direct. Dados do Downdetector, que monitora o status de serviços online, indicam que o problema começou a partir das 13h15 (horário de Brasília). As notificações sobre o problema saltaram de 5 para 184 em menos de meia hora.

Nos testes realizados pelo TechTudo em um celular com Android 11, o aplicativo apresentou lentidão para atualizar as publicações recentes no feed. Não houve problemas para enviar e receber mensagens no Direct. A Redação entrou em contato com o Instagram para saber se há previsão de normalização do aplicativo, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

1 de 1 Instagram está com problemas e aplicativo apresenta instabilidade nesta terça-feira (27) — Foto: TechTudo Instagram está com problemas e aplicativo apresenta instabilidade nesta terça-feira (27) — Foto: TechTudo

Como ganhar curtidas no Instagram? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Segundo o Google Trends, ferramenta do Google que monitora buscas em tempo real, houve aumento repentino nas consultas por termos como "Instagram caiu", "Instagram instabilidade", "Instagram fora do ar" e "Instagram com problemas" na última hora. Os dados indicam que os usuários estão buscando entender a instabilidade no aplicativo.

Quem foi afetado pela falha também recorreu ao Twitter para reclamar sobre o problema e saber se eram os únicos que sofriam com a instabilidade. "O Instagram caiu de novo, e eu quase quebrando meu roteador achando que era minha Internet", publicou um usuário. Veja alguns relatos abaixo.

*Em desenvolvimento...

Veja também: Três recursos que o Instagram 'copiou' de outras redes sociais