Instagram com problemas: app não abre e apresenta falhas contínuas

O Instagram está com problemas para alguns usuários nesta quarta-feira (14). Instável, o aplicativo da rede social, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), não abre e exibe a mensagem "Instagram apresenta falhas continuamente". Quem consegue abrir o app relata que ele permanece aberto por poucos segundos e depois fecha sozinho. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, sugerem que a falha começou por volta das 06h (horário de Brasília). Desde então, as queixas sobre a instabilidade seguem em crescimento, tendo atingido um pico às 9h45.

O TechTudo procurou a assessoria do Instagram para saber se há previsão de normalização do aplicativo, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que tivermos um posicionamento.

1 de 2 Instagram apresenta instabilidades nesta quarta-feira (12); app não abre e fecha sozinho — Foto: Getty Images Instagram apresenta instabilidades nesta quarta-feira (12); app não abre e fecha sozinho — Foto: Getty Images

Não consigo mais entrar no Instagram: o que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O Google Trends, plataforma do Google que monitora pesquisas em tempo real, registrou consultas para termos como "Instagram com problemas hoje", "meu Instagram não abre" e "Instagram saindo sozinho" nas últimas quatro horas. Os dados indicam que os usuários estão buscando uma solução para os problemas.

2 de 2 Gráfico do Downdetector chegou a reportar 78 notificações sobre o Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Gráfico do Downdetector chegou a reportar 78 notificações sobre o Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Na seção de comentários do Downdetector, há relatos de usuários que sofrem com essas falhas. Segundo eles, os problemas começaram a surgir após a atualização do Instagram. "Eu entro, ele fecha. Não consigo entrar no perfil de ninguém que fecha", queixou-se um usuário. "Estou tentando entrar no Instagram e ele sai automaticamente sozinho toda vez e põe um quadrinho de mensagem falando da falha momentânea, mas não corrige", reclamou outro.

Também há registros de queixas no Twitter, rede social à qual os internautas costumam recorrer em casos de problemas com aplicativos e serviços. Por lá, os usuários compartilharam prints do problema e cobraram um posicionamento do Instagram.