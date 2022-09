Instagram continua com instabilidade, e usuários não conseguem logar

Dados do Google Trends, ferramenta que monitora buscas em tempo real, também indicam que os usuários estão buscando alternativas para entrar no Instagram. Palavras-chave como "como entrar no Instagram pelo Google" registraram alta desde ontem. As buscas por "como entrar em contato com o Instagram" também subiram, uma vez que muitos internautas estão tentando falar com o suporte do Instagram para resolver o problema.