Instagram fora do ar hoje: app enfrenta instabilidade, segundo usuários

Como ganhar curtidas no Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

Dados do Google Trends, indicam que as consultas sobre a palavra-chave "Instagram" registraram aumento repentino na última hora. Entre as buscas relacionadas estão "Instagram não posta story", "problemas no Instagram hoje", "bug no Instagram hoje" e "instabilidade Instagram", o que indica que os usuários estão tentando se certificar do status do aplicativo.