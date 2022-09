Instagram lança recurso para pais monitorarem contas de adolescentes

A Meta lançou, nesta quinta-feira (15), a Central da Família, espaço no Instagram que permite que os pais supervisionem as contas de seus filhos. Trata-se de uma nova aba na rede social onde os pais poderão, por exemplo, conferir a quantidade de tempo que os adolescentes passam no Instagram, definir limites de tempo e estabelecer horários específicos em que eles podem usar o app. Desenvolvidos em conjunto com especialistas, pais, tutores e adolescentes, os novos recursos foram anunciados em março deste ano, primeiro nos Estados Unidos. A partir de hoje, a novidade está disponível globalmente.

A Central da Família conta ainda com um hub educacional, onde os pais podem encontrar direcionamentos sobre a melhor forma de conversar com adolescentes sobre o uso da Internet. Os conteúdos incluem textos sobre como interagir de maneira segura com outros usuários, por exemplo. Na aba também será possível receber notificações quando os adolescentes denunciarem uma conta ou publicação, incluindo informações sobre o conteúdo denunciado, e ver quais contas que seguem os filhos e quais contas eles seguem. A seguir, entenda em detalhes como funciona a Central da Família.

Como funciona a Central da Família?

Para que os pais tenham acesso aos novos recursos de controle parental, é preciso criar um convite para supervisão por meio da Central da Família. A seção é acessada a partir das configurações da rede social, que são abertas tocando no ícone de três pontos, localizado no canto superior direito do perfil. Em seguida, pressione sobre "Supervisão" e "Criar convite". Tanto pais quanto adolescentes podem enviar a solicitação. Para aceitá-lo, bastar consentir com os termos propostos.

Quais são as principais mudanças para os adolescentes?

Com a chegada da Central da Família, os adolescentes podem perceber algumas mudanças durante o uso no Instagram. Caso estejam pesquisando pelo mesmo tópico várias vezes na aba "Explorar", por exemplo, a rede social exibirá algumas notificações incentivando o usuário a descobrir assuntos novos. A medida busca evitar, por exemplo, que os jovens procurem por muitos conteúdos relacionados à aparência e tenham problemas de autoestima. Além disso, os adolescentes receberão notificações sobre as configurações estabelecidas por seus responsáveis, como avisos sobre o tempo restante de uso e a hora marcada para fechar o Instagram.

Outra novidade é o recurso "Fazer uma pausa", que lembra os adolescentes de dar um tempo do Instagram quando estiverem rolando a tela do Reels durante determinado período. As notificações serão produzidas por jovens criadores de conteúdo, que compartilharão vídeos com dicas para fazer a pausa e explicações sobre por que dar um tempo das redes sociais é uma boa ideia. A ferramenta está sendo testada nos EUA, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Austrália e Nova Zelândia e, até o final de 2022, será lançada em outros países.

