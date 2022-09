Intel anuncia processadores Core i5, i7 e i9 de 13ª geração

A nova geração de processadores chega em seis modelos, com valores a partir dos US$ 294 (R$ 1.579 em conversão direta sem impostos) para o Intel Core i5 13600KF, podendo chegar aos US$ 589 (R$ 3.163) para o Intel Core i9 13900K, que promete ser o processador mais poderoso do mercado. Os novos chips contam com aprimoramentos no chipset, que, segundo a fabricante fazem com que seja possível obter um ganho de 15% em single-thread e de até 41% em multi-thread, em relação a gerações passadas.

1 de 1 Novos processadores Intel Core de 13ª geração estarão disponíveis em outubro — Foto: Divulgação/Intel Novos processadores Intel Core de 13ª geração estarão disponíveis em outubro — Foto: Divulgação/Intel

Com a arquitetura híbrida da Intel, que divide os núcleos do processador entre núcleos de performance (P-core) e núcleos de eficiência (E-core), assim como já acontece em algumas soluções para o segmento portátil, os novos processadores prometem ser mais eficientes que seus concorrentes.

Entre as novidades, o novo processador Intel Core i9 13900K promete ser o chip mais potente do mercado, trazendo 8 núcleos de performance, 16 núcleos de eficiência e 32 threads, tendo ainda frequências que podem atingir os 5,8 GHz. Intel Core i7 13700 KF e 13900KF chegam com 24 e 32 threads, respectivamente, enquanto os Intel Core i5 13600K e 13600KF trazem 20 threads.

A nova linha de processadores também introduz a nova geração do vídeo integrado da marca, com a Intel UHD 770, que pode oferecer até 1.650 MHz de velocidade em processadores com sufixo "K". Além dos processadores, a Intel também apresentou um novo chipset, que, por sua vez, promete aprimorar o desempenho do sistema. Ele é compatível com pistas adicionais para PCIe 4.0 para, de forma combinada com o PCIe 3.0, entregar até 28 pistas de alto desempenho. A conectividade USB 3.2 Gen 2x2 também está presente, entregando velocidades de transferência de até 20 Gb/s.

Os novos processadores da linha "K" e o novo chipset Z790 estarão disponíveis a partir de 20 de outubro com chips e placas-mãe com suporte aos novos chips de 13ª geração. Ainda segundo a Intel, novidades sobre o restante da família dos processadores devem ser reveladas pela empresa em breve.