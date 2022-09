Intel aposenta nomes Pentium e Celeron após décadas no mercado

A Intel anunciou nesta sexta-feira (16) que deixará de usar as tradicionais marcas Intel Pentium e Intel Celeron em processadores para notebooks a partir de 2023. As linhas correspondem ao segmento mais básico de chips da fabricante e, depois de décadas no mercado, serão "substituídas" pela marca Intel Processor ("Processador Intel" em tradução literal). Segundo a empresa, a mudança promete simplificar a comunicação com os clientes e não deve impactar na oferta e opções de chips voltados ao público de entrada.