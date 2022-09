Internet 5G fica melhor no novo iPhone 14 Pro; entenda o motivo

O iPhone 14 Pro , modelo que renovou a linha premium da Apple neste mês, surpreendeu usuários em termos de velocidade média de internet 5G. Isso porque, em comparação com os modelos anteriores – iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro –, ele traz resultados mais rápidos em diferentes operadoras de telefonia dos Estados Unidos. Além de investir em recursos e design, a empresa da maçã também fez alterações significativas na ficha técnica do aparelho. A melhoria na conexão pôde ser notada tanto em uploads quanto em downloads dos smartphones testados.

Ao menos duas operadoras de telefonia móvel constataram a diferença. T-Mobile e Verizon, nomes conhecidos entre os americanos, fizeram os testes que levaram a concluir que algo está diferente na composição do iPhone 14 Pro.

Confira o lançamento do iPhone 14

A explicação da eficiência fica por conta do modem 5G utilizado pelo celular dessa vez. Ao passo que o iPhone 13 Pro usava o Snapdragon X60, da Qualcomm, o sucessor investe no X65, da mesma fabricante. Com o upgrade, o telefone deve entregar, inclusive, melhorias na latência e no consumo reduzido de energia, com destaque para o último item.

O estudo realizado pela SpeedSmart revelou as seguintes melhorias:

T-Mobile

iPhone 13 Pro: download de 173,81 Mb/s

iPhone 14 Pro: download de 255,91 Mb/s

Verizon

iPhone 13 Pro: download de 126,33 Mb/s

iPhone 14 Pro: download de 175,56 Mb/s

2 de 2 Notch em formato de pílula do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Notch em formato de pílula do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 14 Pro trouxe outras novidades que o diferenciam do iPhone 14 e do iPhone 14 Plus, como o notch interativo, chamado de Dynamic Island, que ganhou elogios nos testes iniciais realizados pelo TechTudo diretamente da sede da Apple, nos Estados Unidos. Também tem a evolução no conjunto fotográfico, que ganhou câmera principal de 48 megapixels.

Essas e outras características levam o celular a ser oferecido por preços sugeridos que partem de R$ 9.499 no mercado doméstico. Por ora a Apple não informou a data de início das vendas da linha do iPhone 14 no Brasil.

Com informações de MacRumors