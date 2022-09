iOS 16 é lançado com mais opções para personalizar o iPhone; saiba tudo

O iOS 16 , nova atualização do sistema operacional da Apple , chega nesta quarta-feira (7) aos celulares iPhone . A novidade foi oficialmente anunciada durante o lançamento do novo iPhone 14 , smartphone sucessor do iPhone 13, e trará uma série de novos recursos aos smartphones da maçã. Alguns deles são mais personalização da Tela de Bloqueio, que agora conta com mais opções de relógios, e um sistema mais fácil de transformar fotografias em stickers usando o Live Text . De acordo com informações da mídia internacional, é possível que o update seja liberado por volta das 11h no horário de Brasília.

Esta é a maior atualização do iOS desde o lançamento da versão 15.4, em abril deste ano. A versão mais recente do sistema virá pré-instalada nos novos modelos iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. A seguir, confira as principais novidades do iOS 16 veja se o seu iPhone é compatível com o update.

Quais são as principais novidades do iOS 16?

Mais customização na tela de bloqueio

O iOS 16 chega nesta quarta-feira com novas opções de customização. Agora, ao atualizar o sistema operacional, usuários poderão configurar diferentes telas de bloqueio (variando de acordo com o modo Foco), com relógios em fontes e paletas de cores alternativas à tradicional dos smartphones da maçã. A novidade chama atenção porque representa - mesmo que de maneira ainda pequena, quando em comparação ao Android - uma quebra na aparência usual do iPhone.

Além disso, o update possibilitará ainda incluir widgets também à tela de bloqueio - opção que, vale lembrar, variará de acordo com os apps que você tiver instalados em seu celular. Outra novidade é que, no novo iOS 16, a barra de notificações do iPhone vai mudar: agora, todas as mensagens e/ou interações recebidas aparecerão de baixo para cima, para funcionar de modo mais intuitivo.

Mais funcionalidades na Galeria

O iOS 16 trará uma função muito útil para a privacidade: a opção de trancar o álbum de fotos ocultas. A novidade, que era bastante aguardada, funcionará de maneira automática, e o desbloqueio deve ser feito via código alfanumérico e/ou biometria. Já outro recurso necessário trazido pelo update é a detecção automática de imagens duplicadas pela galeria, que deve ajudar bastante na economia de memória do iPhone.

Além disso, o novo iOS permitirá ainda salvar presets de edições feitas para replicá-los de maneira mais simples em outras fotos. Ainda, o Live Text ganhará um novo recurso interessante para quem gosta de stickers: agora, ao selecionar um elemento em alguma imagem, o iOS fará um recorte automático, bastando pressionar e colar o elemento em questão em algum outro app.

Safety Check e Lockdown Mode

Outras duas novidades interessantes trazidas pelo iOS 16 estão ligadas à segurança - como é de praxe em updates de aparelhos da Apple. São elas o Safety Check e o Lockdown Mode. O primeiro é um recurso que permite ao usuário verificar quais contatos têm acesso à sua localização, para, então, revogar ou não essa possibilidade. Já o segundo é uma opção de segurança avançada, voltada para potenciais vítimas de ciberataques - como jornalistas e ativistas, por exemplo.

Quais iPhones terão o iOS 16? Como atualizar?

O iOS 16 ficará disponível a partir de hoje (7) para todos os modelos de iPhone a partir do iPhone 8 - ou seja, caso você tenha em suas mãos um iPhone 7, o seu celular não será contemplado pela mais recente atualização da Apple. Veja a lista completa de quais iPhone receberão o iOS 16.

Para fazer o update do sistema operacional da Apple, vá até "Ajustes" > "Geral" > "Atualização de Software" e, em seguida, pressione a opção "Instalar Agora".

