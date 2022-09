iOS 16 ganha data de lançamento; saiba se seu iPhone vai atualizar

O iOS 16 finalmente ganhou uma data de lançamento: será na próxima segunda-feira, 12 de setembro. A data foi confirmada pelo perfil oficial do suporte da Apple no Twitter nesta quarta-feira (7). Entre as principais novidades do novo sistema operacional da Apple estão novas possibilidades para personalizar a tela de bloqueio, incluindo mais relógios, fontes e paletas de cores, e mais funções de segurança para o smartphone. A atualização ficará disponível para os celulares compatíveis menos de uma semana após o lançamento do novo iPhone 14 , sucessor do iPhone 13 ( saiba tudo sobre ele aqui ). A seguir, saiba o que esperar do novo iOS 16 e se seu celular vai atualizar.

Algumas das novidades mais úteis do iOS 16 são as novas funções da galeria, que incluem bloqueio com senha para álbuns ocultos e a possibilidade de salvar edições para reaplicá-las em várias fotos de maneira mais simples. Ainda, o Live Text também amplia seu leque de usabilidade no novo iOS, com um recurso que identifica elementos em imagens para, então, recortá-las e transformá-las em stickers rapidamente.

Ainda, o novo sistema operacional do iPhone contará também com mais possibilidades de personalização da tela de bloqueio, incluindo novas fontes, paletas de cores e relógios. As notificações também mudarão no novo iOS: agora, aparecerão de baixo para cima, em uma forma mais intuitiva do que no iOS 15.

Outros dois recursos muito interessantes disponíveis no iOS 16 são o Safety Check, que permite ao usuário descobrir quais contatos têm acesso à sua localização, e o Lockdown Mode, que funcionará como um modo avançado de segurança. Ele é voltado para pessoas que sejam vítimas potenciais de ciberataques hackers avançados, como jornalistas, ativistas e políticos.

O sistema operacional, além das funções gerais, também conta com mecanismos específicos para o iPhone 14 Pro. Isso acontece porque o modelo avançado do novo celular da Apple, mais do que apenas ter um display com tecnologia always on, tem um notch dinâmico, que varia de tamanho de acordo com o que acontece em tela. Veja aqui mais novidades do iOS 16.

Esse novo iOS aposentará o iPhone 7, que não poderá atualizar para a versão mais recente do sistema operacional. Com isso, somente modelos a partir do iPhone 8 poderão usufruir das novidades trazidas pelo iOS 16. Confira aqui a lista completa de gerações do iPhone que farão o update.