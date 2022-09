iOS 16.1 deve adicionar porcentagem de bateria a mais iPhones; saiba

A novidade foi identificada na quarta-feira (14) por alguns sites da mídia internacional e também por usuários do beta - que, no Twitter, alegaram conseguir adicionar a porcentagem de bateria a outros iPhones.

1 de 1 Porcentagem da bateria volta a ser exibida na barra de status do iPhone com a atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Porcentagem da bateria volta a ser exibida na barra de status do iPhone com a atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

A ampliação da porcentagem de bateria a mais modelos, porém, não é o único recurso que pode ser lançado com a atualização iOS 16.1. De acordo com o portal especializado MacRumors, o update pode trazer também a a opção de remover o app de Carteira do iPhone e a possibilidade de carregamento em energia limpa, que visa reduzir a emissão de carbono emitida pelo smartphone quando conectado à bateria - pelo menos quando houver disponibilidade de alguma fonte energética mais limpa.

Outro aspecto interessante identificado na versão 16.1 do iOS foi a adição do API das Live Activities, função que envia notificações atualizadas em tempo real diretamente na tela de bloqueio do iPhone. Até o momento, ainda não há apps que comportem a novidade, mas a ideia é que, com o update liberado para beta já com o código do recurso, os desenvolvedores possam adaptar seus aplicativos para isso.

iOS 16: veja funções do novo sistema operacional da Apple 1 de 11

iOS 16 é o mais novo update do sistema operacional da Apple para celulares — Foto: Letícia Rosa/TechTudo 2 de 11

Porcentagem da bateria volta a ser exibida na barra de status do iPhone com a atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Pular X de 11

Publicidade 11 fotos 3 de 11

Update do iOS 16, o sistema operacional da Apple, pode ser feito através da aba "Atualização de Software" — Foto: Letícia Rosa/TechTudo 4 de 11

Tela de Bloqueio recebe diversas opções de personalização e usuários podem customizar como quiserem — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Pular X de 11

Publicidade 5 de 11

Notificações agora aparecem agrupadas na Tela de Bloqueio, bastando pressionar para expandir — Foto: Letícia Rosa/TechTudo 6 de 11

Elementos de imagens podem ser recortados e movidos livremente para customizar a Tela de Bloqueio e de Início — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Pular X de 11

Publicidade 7 de 11

É possível alterar fonte, cor e widgets da Tela de Bloqueio de celulares iPhone com o iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo 8 de 11

Confira todos os recursos inéditos que chegam com a atualização do iOS para a versão 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Pular X de 11

Publicidade 9 de 11

Live Text ganhará novas funções no iOS 16 — Foto: Reprodução/TechTudo 10 de 11

Shared Library é nova funcionalidade que permite compartilhar a galeria em tempo real com família e amigos Pular X de 11

Publicidade 11 de 11

Veja todas as opções de estilo para a Lockscreen com o update do iOS 16 Atualização do software foi anunciada durante a WWDC 2022 e deve chegar em setembro para todos os usuários de celulares iPhone; confira todas as funcionalidades

Ainda, é possível que no iOS 16.1 a aba de customização da tela de bloqueio do iPhone também mude: segundo apurado pelo MacRumors, o update dá a opção de selecionar também a tela de início para personalizar. Na versão atual do sistema, o menu de personalização tem foco na lock screen apenas. Como mencionado anteriormente, ainda não há previsão de lançamento para a atualização, mas deve chegar nos próximos meses para modelos a partir do iPhone 8.

Com informações de MacRumors e Apple

Veja ainda: Todas as novidades do iOS 16 que você precisa conhecer