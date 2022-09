iPhone 11 vs iPhone 14: descubra se vale a pena trocar o seu celular

O iPhone 14 é o recente lançamento da Apple que pode representar uma excelente oportunidade para os fãs da marca fazer o upgrade de celular. A ficha técnica do aparelho inclui internet 5G e alta capacidade de processamento. Nas linhas a seguir, compare os dois aparelhos e avalie se este é o momento de realizar a troca. O novo iPhone tem preço sugerido a partir de R$ 7.599 no mercado brasileiro . Ainda não se sabe a data de início das vendas.

Enquanto isso, o iPhone 11 é um celular de 2019 que desembarcou no Brasil por R$ 4.999 e que atualmente pode ser encontrado com desconto. Na Americanas, o modelo de 64 GB aparece pelo valor de R$ 3.201 – uma redução de quase R$ 1.800 em relação ao preço de lançamento. Confira, nas linhas a seguir, quais foram as evoluções entre os dois dispositivos para decidir se vale a pena fazer a trocar de aparelho.

Tela e design

Comparando os dois aparelhos, existem alterações significativas em termos de configuração de tela e design. O iPhone 14 conta com uma tela de 6,1 polegadas e a resolução segue o Full HD+ (2532 X 1170 pixels), o que confere uma taxa de 460 pixels por polegada. O lançamento traz painel de XDR OLED. Desta forma, o smartphone consegue apresentar as cores do display mais vívidas e brilhantes, algo notável ao posicionar os aparelhos lado a lado.

Enquanto isso, o iPhone 11 disponibiliza o mesmo tamanho de 6,1 polegadas no display, mas a resolução é HD (1792 x 828 pixels), que garante 326 pixels por polegada. Quanto ao painel, o antigo modelo traz LCD, qualidade inferior às gerações seguintes. A ficha técnica ainda menciona para o modelo 625 nits de brilho, enquanto o novo dispositivo marca 800 nits e chega ao pico de 1.200 nits, o que significa que será muito mais confortável de utilizá-lo debaixo de sol forte.

Em relação ao design, os aparelhos trazem mudanças significativas entre as gerações. Na parte traseira, por exemplo, o alinhamento das câmeras no arranjo fotográfico está posicionado em uma base quadrada na parte superior esquerda. Enquanto o iPhone 11 traz as duas lentes uma embaixo da outra, o novo modelo conta com o módulo do conjunto de lentes na diagonal.

O novo modelo traz a proteção Ceramic Shield, cuja resistência é maior que qualquer vidro de smartphone. Há diferenças em relação à resistência a respingos, água e poeira. O novo iPhone é classificado como IP68 e apresenta profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos. Enquanto, o celular da geração anterior, apesar de possuir também a classificação IP68, tem resistência máxima de apenas dois metros também por 30 minutos, segundo a norma IEC 60529.

Câmera (principal e frontal)

Os dois iPhones possuem um arranjo fotográfico de câmeras duplas na parte traseira. Embora a resolução seja igual nos dois modelos, o iPhone 14 apresenta foco automático na câmera frontal e também traz melhor desempenho no escuro, devido à abertura maior de lente de f/1.5 comparado aos f/1.8 do modelo anterior.

O conjunto de câmeras do iPhone 14:

Principal de 12 MP (f/1.5)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

Já as câmeras do iPhone 11 ficam da seguinte maneira:

Principal de 12 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

A fabricante apresentou novidades nas câmeras da nova geração. O sensor ficou maior e, segundo a Apple, a lente ganhou uma melhoria de 38% na captura com pouca luz em fotos e vídeos. A empresa ainda garantiu uma captura 2x mais rápida no iPhone 14 em condições de baixa luz, além de uma melhoria de 49% em ambientes mais escuros. Outro diferencial é a tecnologia do TrueDepth, que consegue perceber a profundidade do ambiente. Embora tivesse presente no iPhone 11, agora ganha foco automático.

Tanto no iPhone 14 como no iPhone 11 é possível também filmar em 4K com o módulo de câmeras principal e com o sensor frontal. A estabilização de imagem está presente em ambas as câmeras já distinção é o Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo. Com resolução em 4K HDR em até 30 qps (quadros por segundo) para a nova geração.

Desempenho e armazenamento

O novo dispositivo da Apple apresenta o mesmo chip do ano passado. Desta forma, o A15 Bionic, permanece nas configurações do aparelho. Ele trabalha em conjunto com CPU de seis núcleos – dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética. A GPU, por sua vez, ganhou o quinto núcleo (um a mais na nova geração). Enquanto isso, o iPhone 11 apresenta A13 Bionic, com a CPU de seis núcleos e GPU com quatro núcleos.

Quanto ao armazenamento, a diferença entre eles é gigante. O Iphone 11 só possibilita ao usuário 64 GB e 128 GB. A versão recém-lançada começa com 128 GB e ainda existe a alternativa de 256 GB e 512 GB. Os dois modelos seguem o padrão da Apple e não trazem suporte para cartão de memória, o que exclui a possibilidade de expansão do armazenamento.

Bateria

Em relação à bateria, a Apple não revela a capacidade em mAh da bateria dos iPhones, no entanto, de acordo com o fabricante, existe a estimativa de que o iPhone 14 consiga atingir a capacidade de 20 horas de reprodução de vídeo. Já no iPhone 11, a capacidade de bateria é de 3.110 mAh. A depender do uso, essa quantidade deve garantir até 17 horas de reprodução de vídeo ininterrupta.

Sobre a recarga, os dois celulares são compatíveis com o carregamento rápido de 20 W vendidos separadamente. Dessa forma, é possível ter um aumento de 50% de bateria em apenas 30 minutos.

O recurso de carregamento sem fio de até 15 W via MagSafe marca presença somente na nova geração, porém a tecnologia Qi de recarga sem fio está presente nos dois. Mas vale ressaltar a polemica envolvendo a Apple com o governo brasileiro. Atualmente a empresa não comercializa nenhum dos dois produtos com o carregador na caixa.

Sistema iOS

O iPhone 14 chega com um sistema operacional atualizado. Com isso, o iOS 16 vai trazer nas configurações do recém-anunciado funcionalidades que vão desde personalização da tela de bloqueio até a criação de senhas para álbuns específicos da galeria.

O iPhone 11 chega de fábrica para os usuários com o iOS 13. Apesar de ser uma versão antiga do sistema operacional, a Apple trouxe a atualização para o iOS 15.5.

Recursos adicionais

O iPhone 14 traz na sua ficha técnica suporte internet 5G. A nova rede móvel está sendo implementada no Brasil e pode possuir velocidade de conexão até 50 vezes maior que o 4G. Além disso, a nova versão traz NFC. Isso significa que o aparelho pode realizar pagamento por aproximação. Já Face ID suporta desbloqueio facial mesmo que o usuário utilize máscaras de proteção.

O novo modelo da Apple vem com Bluetooth 5.3, que é mais rápido que o Bluetooth 5.0 do iPhone 11. O telefone da geração passada ainda traz suporte ao Dual SIM, o que possibilita a utilização de duas linhas de telefone ao mesmo tempo com a tecnologia eSIM, e Wi-Fi 6 (802.11ax).

Preços dos iPhones

O iPhone 11 chegou ao mercado brasileiro em 2019 por R$ 4.999 na versão de 64 GB. Hoje em dia sai na Americanas a partir de R$ 3.201, ou seja, uma queda de quase R$ 1.800. Ele tem a disponibilidade da tonalidade: roxo, amarelo, verde, preto, branco e vermelho.

Já o iPhone 14 o lançamento foi apresentado no mercado nacional com valor sugerido de R$ 7.599 para o modelo de 128 GB. Por ora não se sabe a data de início das vendas aqui no Brasil. Nas cores ele apresenta como opções: azul, roxo, meia noite (grafite), luz das estrelas (branco) e vermelho.

iPhone 11 vs iPhone 14 Especificações iPhone 11 iPhone 14 Lançamento setembro de 2019 setembro de 2022 Preço de lançamento a partir de R$ 4.999 a partir de R$ 7.599 Preço Atual a partir de R$ 3.201 a partir de R$ 7.599 Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução da tela HD (1792 x 828 pixels) Full HD+ (2532 x 1170 pixels) Precessador A13 Bionic A15 Bionic Memória RAM não informado 6 GB (estimativa não oficial) Armazenamento 64 ou 128 GB 128, 256 ou 512 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmeras traseira 12 e 12 MP 12 e 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Sistema operacional iOS 13 iOS 16 Bateria 3.110 mAh até 20 horas de reprodução de vídeo e 80 de reprodução de áudio Dimensões e peso 150.9 x 75.7 x 8.3 mm ; 194 gramas 146.7 x 71.5 x 7.8 mm ; 172 gramas Cores roxo, amarelo, verde, preto, branco e vermelho azul, roxo, meia noite (grafite), luz das estrelas (branco) e vermelho

