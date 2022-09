iPhone 12 vs iPhone 14: descubra se vale a pena trocar de celular

O iPhone 14 traz ficha técnica recheada de recursos, como acessar satélites de forma emergencial, rodar o iOS 16 e bateria mais potente que o antecessor iPhone 13 . Essa combinação pode atiçar o desejo dos fãs para trocar o aparelho. Após dois anos, os usuários do iPhone 12 ainda têm em mãos um celular atual com direito à internet 5G e tela com OLED . Nas linhas a seguir, compare os recursos dos dois aparelhos e decida se – para o seu cenário – vale a pena trocar do 12 para o 14.

O antecessor do iPhone 13 desembarcou no Brasil com a capacidade de 64 GB e chegou aos consumidores brasileiros em outubro 2020 por R$ 7.999. O preço passou por queda de R$ 4.130 e o celular Apple é encontrado por R$ 3.869 na Amazon, em seis opções de cores. Ao passo que o iPhone 14 foi apresentado no mercado nacional por cerca de R$ 7.599, para a versão de 128 GB de armazenamento. Até o momento, não se sabe a data de início das vendas.

Tudo que há de importante no iPhone 14

Tela e design

iPhone 14 traz cinco opções de cores

Na parte da frente, os dois modelos apresentam diversas semelhanças. Eles contam com um display sem bordas de 6,1 polegadas que com tecnologia OLED, batizado comercialmente de Super Retina XDR Display. A resolução é Full HD+ (2532 X 1170 pixels), o que permite uma taxa de 460 pixels por polegada. Os aparelhos ainda alcançam 625 nits de brilho, com pico máximo de 1.200 nits.

A tela de ambos traz um tratamento especial chamado Ceramic Shield (ou escudo cerâmico) que, segundo o fabricante, garante resistência maior que qualquer vidro de smartphone. Outra proteção importante é a certificação IP68, que permite resistência à água e poeira e permite deixar o celular imerso em até seis metros por 30 minutos.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Quanto ao design, eles também são parecidos. A estrutura mais quadrada e laterais achatadas, num desenho bastante similar aos modelos de iPhone mais antigos, como o iPhone 5. As bordas são bem reduzidas graças à redução das bordas. Na parte frontal, há um notch avantajado abriga a câmera de selfies.

Na traseira, existem as diferença em relação à disposição das lentes. O alinhamento das câmeras está posicionado em uma base quadrada na parte superior esquerda. Enquanto o iPhone 12 conta com as duas lentes uma embaixo da outra, o novo modelo conta com o módulo do conjunto de lentes na diagonal.

Câmeras do iPhone

iPhone 14 tem a mesma estética na traseira que do modelo da geração anterior

Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 12 apresentam um conjunto de câmeras duplas na parte traseira. Embora a resolução seja igual nos dois modelos, a nova geração promete desempenho superior em fotos noturnas, graças à abertura maior da lente.

O conjunto fotográfico do iPhone 14 é formado por:

Principal de 12 MP (f/1.5)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

Já o arranjo fotográfico do iPhone 12 é o seguinte:

Principal de 12 MP (f/1.6)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

O novo iPhone ganhou melhorias na câmera frontal. Segundo a fabricante, o sensor ficou maior e permitiu melhorias de 38% na captação em ambientes de pouca luz em fotos e vídeos. Além disso, vale ressaltar função de autofoco na câmera de selfies.

Ambos os aparelhos contam com a gravação de vídeos é em 4K, com HDR e Dolby Vision a até 30 quadros por segundo. A grande diferença é a possibilidade de usar o Modo Cinema na nova linha do iPhone convencional, no qual é permitido desfocar o fundo de pessoas e objetos para um aspecto mais sofisticado e profissional.

Desempenho e armazenamento

O iPhone 14 não vem com o A16 Bionic na sua composição. A Apple decidiu colocar seu processador mais potente somente nas versões mais sofisticadas da nova linha, o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max Pro Max. Com isso, o novo modelo convencional vem com o mesmo processador do iPhone 13: o A15 Bionic, com CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética).

Enquanto isso, o iPhone 12 traz na sua ficha técnica o processador A14 Bionic também com seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética). A mudança, no entanto, está presente na GPU, que ganhou um núcleo a mais na nova geração. Apesar de não confirmar o número, rumores sugerem que o novo modelo traz 6 GB de RAM. De fato, um salto de 50% que tende a permitir melhor performance em múltiplas tarefas.

Quanto ao armazenamento, o modelo de 2020 traz como opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB. A nova versão já começa com 128 GB e ainda traz a possibilidade de 256 GB e 512 GB. Nenhum dos dois conta com a possibilidade de cartão de memória externo.

Bateria da Apple

O novo iPhone pesa 172 gramas

A Apple também não revela a capacidade em mAh da bateria dos iPhones, mas é estimado, segundo a fabricante, que o iPhone 14 permita até 20 horas de reprodução de vídeo no iPhone 14, 16 horas de streaming de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio. Ao passo que o modelo de 2020 garante 17 horas de vídeo, 11 horas de streaming de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio.

O portal GSM Arena, especializado em tecnologia, estima que o iPhone 12 tenha componente de 2.815 mAh, enquanto o iPhone 14 traria 3.279 mAh. Trata-se de uma diferença interessante que coloca a geração mais nova em posição de vantagem.

Os dois celulares são compatíveis com recarga rápida de 20W. Isso significa que é possível levar a bateria dos modelos de zero a 50% em 30 minutos. O carregamento sem fio de até 15 W é feito via MagSafe e Qi. Nenhum deles vem com carregador na caixa.

Sistema iOS

Novo iOS permite personalização do aparelho

O iPhone 14 chegou com o novo iOS 16. A nova versão do sistema operacional da Apple apresenta uma estética remodelada para a tela de bloqueio e novas funções, inclusive permite a leitura de textos em vídeos. Vale mencionar o foco na customização do aparelho.

Enquanto isso, o iPhone 12 sai de fábrica com o iOS 14, atualização do sistema operacional da Apple anunciada em junho de 2020. No entanto, a fabricante já informou que o modelo recebe a atualização para iOS 16.

Recursos adicionais

iPhone 12

Tanto o iPhone 14 como o iPhone 12 são compatíveis com a nova rede móvel 5G que está sendo implementada no Brasil. O 5G já é encontrado em algumas capitais, trazendo altíssima velocidade de transmissão de dados.

Além disso, eles trazem a tecnologia NFC, que possibilita fazer pagamentos por aproximação sem precisar de um cartão para realizar o procedimento. Ambos os aparelhos ainda apresentam a tecnologia TrueDepth, responsável pela função de desbloqueio facial do telefone, o Face ID.

Diversas cores de iPhone 14 em lançamento realizado na sede da Apple

O iPhone 14 tem Bluetooth 5.3, que é mais rápido que o Bluetooth 5.0 do iPhone 12, além de um recurso exclusivo da nova geração, a Detecção de Acidente. Com isso, o telefone está habilitado a identificar se o usuário sofrer um acidente de carro para notificar os serviços locais de emergência.

Preço do iPhone

O iPhone 12 foi lançando no Brasil em outubro de 2020 com preço a partir de R$ 7.999 para a versão de 64 GB. Nos dias de hoje, o dispositivo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 3.869 na Amazon. Ele traz seis tons de cores disponíveis: preto, branco, vermelho, azul, verde e roxo.

O iPhone 14, por sua vez, foi apresentado no mercado brasileiro com valor sugerido de R$ 7.599, com o armazenamento de 128 GB. Por ora não há uma data definida para início das vendas. As opções de cores são: azul, roxo, meia noite (grafite), luz das estrelas (branco) e vermelho.

iPhone 14 vs iPhone 12 Especificações iPhone 14 iPhone 12 Lançamento setembro de 2022 outubro de 2020 Preço de lançamento a partir de R$ 7.599 a partir de R$ 7.999 Preço atual a partir de R$ 7.599 a partir de R$ 3.869 Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2532 x 1170 pixels) Full HD+ (2532 x 1170 pixels) Processador A15 Bionic A14 Bionic Memória RAM não informado não informado Armazenamento 128 GB, 256 GB ou 512 GB 64 GB, 128 GB e 256 GB Cartão de Memória sem suporte sem suporte Câmera traseira dupla, 12 MP e 12 MP dupla, 12 MP e 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Bateria não informado não informado Sistema Operacional iOS 16 iOS 14 Dimensões e peso 146.7 x 71.5 x 7.8 mm ; 172 gramas 146.7 x 71.5 x 7.4 mm ; 164 gramas Cores azul, roxo, meia noite (grafite), luz das estrelas (branco) e vermelho preto, branco, vermelho, azul, verde e roxo

Com informações de Apple (1/2) e GSM Arena