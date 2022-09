Apple anuncia iPhone 14 em quatro versões distintas; veja os preços

O iPhone 14 foi anunciado pela Apple durante um evento especial na tarde desta quarta-feira (07). A nova geração de celulares traz ainda o iPhone 14 Plus , com tela maior, e os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max , com os recursos de ficha técnica mais sofisticados da empresa. Além dos modelos de telefone, são aguardadas novas versões do Apple Watch e do AirPods Pro , o fone de ouvido Bluetooth com cancelamento ativo de ruído.

Por ora não se sabe quando o iPhone 14 chega ao Brasil, mas os preços já aparecem no site oficial da Apple no país. O modelo convencional custa a partir de R$ 7.599 e o inédito Plus R$ 8.599. Já o iPhone 14 Pro será vendido por R$ 9.499 na versão com 128 GB de armazenamento, enquanto o Pro Max terá preço inicial de R$ 10.499. Os valores são os mesmos cobrados pelo iPhone 13 na ocasião do lançamento.

2 de 7 iPhone 14 foi lançado nesta quarta-feira (7) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 foi lançado nesta quarta-feira (7) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A gigante de Cupertino aproveitou a oportunidade para fazer o lançamento do Apple Watch 8 e do AirPods Pro 2. Nas linhas a seguir, confira as principais informações sobre a série de novos aparelhos com a marca da maçã. Normalmente a empresa leva de um a dois meses para lançar as novidades no país, mas, nesta ocasião, há mais incerteza diante da suspensão das vendas de iPhones sem carregador. A empresa confirmou ao TechTudo que vai recorrer da decisão.

Sem SIM Card, com acesso via satélite

A Apple informou que todos os novos iPhones não têm espaço para SIM Card, o tradicional chip físico de telefonia. Em vez disso, os clientes terão de recorrer ao eSIM, o chamado chip virtual, considerado mais seguro. A empresa explicou ao TechTudo que a novidade vale especificamente para os aparelhos vendidos nos Estados Unidos.

3 de 7 iPhone 14 e suas variantes não terão entrada para SIM Card — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 e suas variantes não terão entrada para SIM Card — Foto: Reprodução/Apple

Os celulares da linha do iPhone 14 também trazem acesso emergencial a satélites, para que os usuários possam pedir socorro em situações de perigo. O iOS vai ajudar a pessoa a enviar a mensagens curtas com pedidos de socorro, bem como a apontar o smartphone diretamente na direção de um satélite – procedimento essencial . Inicialmente o serviço será liberado nos Estados Unidos e no Canadá. A Apple não deu detalhes sobre preço, mas salientou que o uso será gratuito por dois anos.

iPhone 14 (R$ 7.599) e iPhone 14 Plus (R$ 8.599)

O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas. Agora ele é acompanhado de perto pelo iPhone 14 Plus, versão com tela maior, de 6,7 polegadas. Todos os demais atributos técnicos são os mesmos nos dois celulares. Aliás, tudo indica que a companhia sepultou de vez a versão Mini em 2022, cuja tela pequenina não fez muito sucesso entre os consumidores.

A empresa promete “a melhor bateria de um iPhone”. O chip A15 Bionic, do ano passado, permanece na nova geração de iPhones mais básicos. A memória RAM de 6 GB segue o padrão LPDDR4X. Pelo menos a recarga está mais rápida, com potência de até 30W em todos os produtos anunciados hoje – desde que o consumidor tenha um carregador compatível.

De acordo com a Apple, consumidores tiraram 3 trilhões de fotos com o iPhone no ano passado. A câmera principal do iPhone 14 tem 12 megapixels, com sensor maior e mais capacidade de perceber a luz. Foi mencionado aumento de 49% de melhoria em condições de luz baixa.

A fabricante promete selfies melhores devido ao novo sistema de foco automático, que funciona em conjunto com a tecnologia do TrueDepth, que consegue perceber a profundidade do ambiente.

São cinco cores distintas, dentre elas o icônico produto vermelho. O iPhone 14 custará R$ 7.599 na versão com 128 GB de armazenamento. Já o iPhone 14 Plus chegará por a partir de R$ 8.599, também com 128 GB.

iPhone 14 Pro (R$ 9.499) e iPhone 14 Pro Max (R$ 10.499)

A Apple guardou as melhores novidades para os smartphones voltados a profissionais – seja da criatividade, seja da produtividade. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max repetem o esquema de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas de display. Agora a tela fica sempre ativa, repetindo um recurso que smartphones Android oferecem há anos. Os usuários poderão consultar as horas, a agenda e outras atividades apenas ao pousar os olhos no telefone.

iPhone 14 Pro terá notch dinâmico — Foto: Reprodução/Apple

Desta vez sai de cena o notch espaçoso que causa polêmica desde o iPhone X, para dar lugar uma espécie de pílula escura onde ficam os sensores. A área foi batizada de Dynamic Island, algo como Ilha Dinâmica em português. Todo o visual de notificações e alertas foi refeito para tirar proveito da novidade.

As versões Pro do iPhone 14 contam com o processador A16 Bionic, criado pela própria Apple e fabricado num processo de quatro nanômetros, o que eleva a eficiência energética. Já a memória RAM é de 6 GB no padrão LPDDR 5, mais veloz na transmissão das informações.

4 de 7 iPhone 14 é lançado por a partir de US$ 799 — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 é lançado por a partir de US$ 799 — Foto: Reprodução/Apple

Os preços ficam assim no Brasil: iPhone 14 Pro por R$ 9.499 e iPhone 14 Pro Max por R$ 10.499, ambos na versão com 128 GB de armazenamento interno.

AirPods Pro 2022 (R$ 2.599)

Depois de anos de espera, os fãs dos fones de ouvido da Apple agora contam com o AirPods Pro 2. Usuários poderão controlar o volume do áudio com a partir de uma superfície sensível ao toque na lateral das pecinhas.

O fone de ouvido Bluetooth continua com o cancelamento ativo de ruído, que preserva o som da música enquanto restringe os sons do ambiente onde a pessoa está. O desempenho é duas vezes melhor por causa da nova estrutura de microfones no corpo do aparelho.

5 de 7 AirPods Pro são lançados durante evento da Apple, que acontece em Cupertino, Califórnia — Foto: Reprodução/Apple AirPods Pro são lançados durante evento da Apple, que acontece em Cupertino, Califórnia — Foto: Reprodução/Apple

A empresa promete mais detalhes em variadas frequências de som, devido a novas estruturas dos drivers. “Parece que você está no palco, junto com a sua banda favorita”, disse uma representante da Apple.

O estojo do novo AirPods Pro estreia um alto-falante que torna mais fácil encontrar o equipamento. A recarga pode ser feita com o mesmo carregador sem fio do Apple Watch. O acessório custará R$ 2.599 no Brasil. Ainda não foi revelada a data oficial de lançamento no país.

Apple Watch Ultra (R$ 10.299)

Os smartwatches da Apple estão mais potentes do que nunca – o que é de se esperar de uma empresa de tecnologia. Para além do Apple Watch 8, a grande novidade deste ano é o Apple Watch Ultra.

O aparelho tem tela maior que as demais versões, mais botões físicos para funções extras e bateria com autonomia superior. O GPS também ficou mais poderoso para situações adversas, como a maratona de Nova York, em que os arranha-céus costumam interferir na localização geográfica. Quem deve se beneficiar dos recursos são os aventureiros e pessoas que praticam esportes radicais.

6 de 7 Apple Watch Ultra é lançado por US$ 799 — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch Ultra é lançado por US$ 799 — Foto: Reprodução/Apple

A estrutura dele é feita de titânio e cristal de safira, para aguentar muito mais impacto. Na lateral fica um botão de ação em laranja, mais fácil de ser visualizado em qualquer situação. De acordo com a Apple, toda a estrutura foi pensada para que o aparelho seja utilizado mesmo de luvas. Os alto-falantes estão reforçados com som mais alto, caso seja necessário ativar a sirene.

A empresa promete 36 horas de uso com apenas uma carga. Até o fim do ano, será ativado um modo de economia de energia com autonomia de 60 horas. O Ultra também aguenta temperaturas extremas, desde desertos até áreas congeladas do planeta.

O Apple Watch Ultra tem preço sugerido de R$ 10.299 no Brasil. Ainda não foi revelada a data oficial de lançamento do produto no país.

Apple Watch 8 (R$ 5.299)

“[Nosso relógio] tem tudo que você ama e muito mais”, disse diretor de operações Jeff Wiliams ao anunciar a linha do Apple Watch 8. O sensor de temperatura está presente pela primeira vez no produto. De acordo com a empresa, seu uso será particularmente interessante para o monitoramento de saúde feminina. A função de ciclo menstrual foi anunciada pela Apple há três anos. Com o termômetro, o Apple Watch poderá até mesmo indicar a ovulação das usuárias.

A fabricante repetiu o discurso de que os dados salvos no iPhone têm robustas proteções de privacidade – isso vale também para informações de saúde.

7 de 7 Apple Watch Series 8 lançamento iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch Series 8 lançamento iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple

Também foi anunciada a detecção de acidente de carro. Novos sensores de movimento no Apple Watch 8 abastecem um algoritmo – ou seja, inteligência artificial – que conseguem saber quando o usuário potencialmente se envolveu num acidente veicular. O smartwatch aciona o serviço de emergência local e os contatos mais importantes da pessoa.

“Nós realmente esperamos que você não precise disso. Mas também queremos que você se sinta mais seguro no seu veículo”, declarou um dos executivos.

O Modo de Baixa Energia foi apresentado para situações em que a bateria do Apple Watch pode não ser suficiente. A tela, por exemplo, não fica sempre ligada para poupar energia. Outras funções são desativadas.

O Apple Watch 8 tem preço sugerido a partir de R$ 5.299 na versão com Wi-Fi e a partir de R$ 6.599 na versão com telefonia celular. A empresa aproveitou o evento especial para apresentar o Apple Watch SE 2022, considerado o relógio mais básico com a marca da maçã. A tela está 30% maior do que na geração anterior do Apple Watch SE e o processador ficou 20% mais veloz. O smartwatch custará R$ 3.399 (GPS) e R$ R$ 3.999 (telefonia celular) no Brasil.