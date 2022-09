iPhone 14: Apple pode turbinar armazenamento dos celulares Pro

A Apple pode turbinar o armazenamento inicial do novo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max . Isso porque os celulares premium podem começar com espaço de 256 GB em vez dos atuais 128 GB vistos no antecessor, iPhone 13 . É o que aponta o site especializado MacRumors, com base num relatório da consultoria TrendForce. Os fãs da Apple poderão confirmar a novidade no evento especial da gigante de Cupertino, que acontece nesta quarta-feira (07) a partir das 14h. O TechTudo faz a cobertura completa direto dos Estados Unidos.

Segundo o estudo da TrendForce, as fabricantes estão investindo pesado na produção de smartphone neste ano. A expectativa é que a concorrente sul-coreana, Samsung, representará quase 90% do mercado global em 2022, e deve focar sua atenção em dispositivos dobráveis. Já a Apple produziu 48,2 milhões de unidades no segundo trimestre de 2022, ficando em segundo lugar no mundo.

Mas o futuro pode reservar algumas mudanças e armazenamento turbinado para o celular da empresa da maçã. O TrendForce aponta que no terceiro trimestre desde ano, os futuros iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max estão na lista de modelos para receber a atualização de processador, com o A16 (TSMC 4nm).

Além disso, a capacidade de memória também pode ser modernizada para 6 GB de RAM — do tipo LPDDR5, que é mais moderno e rápida — com espaço inicial de 256 GB iniciais para guardar arquivos.

A câmera principal também pode trazer mudanças, com resolução mais potente de 48 megapixels, além de alterações de design no Face ID — dispositivo de desbloqueio digital. Com tudo isso, espera-se também que os novos modelos premium do iPhone 14 tenham um aumento de preço, em comparação com o lançamento do iPhone 13.

Seguindo as expectativas do analista da Apple, Ming-Chi Kuo, a geração 14 do iPhone deve ter um aumento de cerca de 15% a mais do que o preço médio de venda da linha antecessora. No Brasil, o preço atual do iPhone 13 Pro no site da Apple fica a partir de R$ 9.499, enquanto o modelo Pro Max custa R$ 10.499.

Mas vale lembrar que o valor em dólar anunciado no evento de Cupertino deve chegar aqui ainda com a soma de impostos locais. O lançamento da Apple pode ser acompanhado pelo site oficial dos Estados Unidos ou pelo aplicativo da Apple TV.

