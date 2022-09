iPhone 14: Apple promete celular com melhor bateria de todos os tempos

Com o lançamento da linha iPhone 14 na semana passada, a Apple promete oferecer uma autonomia de bateria maior do que todos os seus celulares anteriores, principalmente nas funções de reprodução de áudio e vídeo. Para o consumidor ter um ideia desta vantagem, segundo o site 9to5Mac, os smartphones da nova geração tendem a sobreviver longe da tomada por até uma hora a mais do que os aparelhos da geração passada.

A Apple projetou os inéditos iPhone 14 e o iPhone 14 Pro com uma espessura um pouco mais grossa do que os modelos anteriores. Os novos dispositivos possuem 7,8 mm e 7,85 mm de espessura, respectivamente, contra os 7,65 mm do iPhone 13 e os 7,4 mm do iPhone 12. Essa mudança física deve ser quase imperceptível para o usuário, uma vez que o design foi mantido e é praticamente o mesmo entre as três gerações citadas acima. Entretanto, os aparelhos agora possuem mais espaço interno para comportar uma bateria maior, além dos novos módulos de câmera.

Bateria do iPhone 14 Pro pode durar até 1 hora a mais de reprodução de vídeo em relação ao iPhone 13 Pro

Vale a pena ressaltar também que o novo iPhone 14 Plus, que não tem equivalente na geração anterior, pode ter até 7 horas a mais de reprodução de vídeo em relação ao iPhone 13 tradicional.

A reprodução de áudio, por outro lado, não apresenta mudanças consideráveis entre as duas gerações, pois o iPhone 14 Pro Max e o iPhone 13 Pro Max possuem a mesma expectativa de 95 horas de autonomia total. Já o novo iPhone 14 Plus tende a durar até 100 horas de reprodução de áudio.

Cabe lembrar que os smartphones hoje em dia são concebidos para lidar bem com reprodução de vídeo e de áudio. Será interessante aguardar análises independentes com condições de uso misto, incluindo navegação na internet e jogos sofisticados, para ter um panorama mais aprofundado da capacidade de bateria do iPhone 14.

Quem tem um iPhone 13 padrão e escolher trocar pelo iPhone 14 equivalente deve perceber uma diferença maior na autonomia de reprodução de áudio, com aumento de até 5 horas. É preciso deixar claro que estes números foram conseguidos pela Apple em testes de laboratório, sob condições controladas, e não necessariamente deve refletir o uso geral no dia a dia.

A nova linha do iPhone 14 foi lançada na última quarta-feira (7) com preços que variam entre R$ 7.599 e R$ 10.499 no Brasil. O evento também apresentou os novos fones de ouvido sem fio AirPods Pro 2022 (R$ 2.599), além dos smartwatches Apple Watch 8 (R$ 5.299) e Apple Watch Ultra (R$ 10.299).

Com informações de 9to5Mac