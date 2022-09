iPhone 14 dos EUA funciona no Brasil? Adoção do eSIM levanta dúvida

A Apple abandonou o chip físico de telefonia no iPhone 14 vendido nos Estados Unidos. Os consumidores deverão usar especificamente a tecnologia de eSIM para se conectarem às redes das principais operadoras de telecomunicações do país. E com isso surgiu a dúvida: o iPhone 14 americano vai funcionar no Brasil? A pergunta rapidamente ganhou força nas redes sociais, diante do interesse de muitos viajantes que preferem comprar o celular fora do país para economizar.

O TechTudo apurou que a Apple não tem uma recomendação específica para os consumidores brasileiros. A empresa se limita a explicar que o iPhone 14 vendido no Brasil terá entrada para SIM Card.

No entanto, é interessante lembrar que várias operadoras nacionais – dentre elas Claro, TIM e Vivo, as maiores – oferecem a tecnologia de eSIM (ou chip virtual). Do ponto de vista técnico, portanto, é possível dizer que o iPhone 14 americano está apto a funcionar com qualquer operadora compatível com a ativação da linha por meio do eSIM.

O eSIM existe no mercado há alguns anos, mas continua sendo um mistério para muitos clientes de telecomunicações e até mesmo profissionais da área. Nas redes sociais existem queixas de usuários que buscaram auxílio das operadoras, mas tiveram dificuldade para conseguir usar tecnologia. Talvez este seja o maior gargalo para quem trouxer o iPhone 14 americano para o Brasil: de encontrar a orientação adequada nas lojas de telefonia.

Dentre as vantagens do eSIM está a maior segurança. A onda de furtos de celulares escancarou o modus operandi dos bandidos, que envolve rapidamente retirar o SIM Card do smartphone para que ele se desconecte da internet. Este procedimento não é possível com o eSIM, uma vez que o chip virtual está sempre ativo no smartphone.

Ainda assim existem outras formas de tentar desconectar o celular da rede de telefonia, mas, segundo fontes do setor, isso se torna mais difícil.

Confira os preços do iPhone 14 nos Estados Unidos (sem entrada para SIM Card, e levando em consideração as versões mais básicas):

Estes são os valores do iPhone 14 no Brasil (com entrada para SIM Card):

iPhone 14: R$ 7.599

iPhone 14 Plus: R$ 8.599

iPhone 14 Pro: R$ 9.499

iPhone 14 Pro Max: R$ 10.499

