iPhone 14 é lançado, e usuários reagem com graça aos preços; veja memes

O iPhone 14 foi lançado nesta quarta-feira (7) durante o evento anual da Apple, em Cupertino, Califórnia. Os preços anunciados para o smartphone, como de costume, ficaram salgados para o brasileiro - a partir de R$ 7.599, na variante mais simples do celular. No Twitter, os internautas não deixaram barato e reagiram ao lançamento do mais novo iPhone com muita graça. Houve quem comentasse sobre ainda ter um modelo mais antigo do celular da Apple, como o iPhone 6, e também quem brincasse com a aparência do novo aparelho - que, em sua versão normal, se assemelha bastante ao anterior, iPhone 13.