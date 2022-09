iPhone 14 atrai filas no exterior; mistério marca chegada ao Brasil

A Apple começou a vender o iPhone 14 em lojas físicas nesta sexta-feira (16). A pré-venda do celular da companhia foi iniciada no último dia 9 em mais de 40 países, mas o Brasil ficou de fora da lista – apesar do site nacional mostrar os preços dos modelos desde o lançamento global, que aconteceu no dia 7. Como de costume, a chegada dos modelos às lojas gringas foi marcada por longas filas. Alguns consumidores que realizaram a pré-encomenda do iPhone 14 no último dia 9 já estão recebendo o aparelho em casa.

O único modelo que ainda não pode ser adquirido é o iPhone 14 Plus, que deverá ficar disponível só a partir do dia 7 de outubro. No Brasil, a pré-venda das outras três versões (iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max) está programada para acontecer na próxima sexta-feira (23), mas a data em que ele começará chegar nas mãos dos compradores ainda é um mistério.

2 de 3 As versões Pro do iPhone 14 foram as únicas que mudaram um pouco o visual, graças ao novo recorte da tela — Foto: Thássius Veloso/TechTudo As versões Pro do iPhone 14 foram as únicas que mudaram um pouco o visual, graças ao novo recorte da tela — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

As novidades do iPhone 14

A nova geração do iPhone 14 chegou ao mercado com atualizações no design e melhorias nos conjuntos das câmeras, que agora enxergam melhor em pouca luz. Além disso, todas as versões estrearam o modo autofoco no sensor de selfies. Recursos como o Emergência Via Satélite e o Modo Ação (Action Mode) foram anunciados em todos os quatro produtos lançados no último dia 7. Este último é responsável por fazer gravações de vídeo ainda mais estáveis, sem tanta “tremedeira”.

O iPhone 14 “normal” ficou com o visual muito diferente do iPhone 13. Já o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max abandonaram o notch retangular para dar lugar a um novo recorte na tela em formato de pílula, que interage com diversos aplicativos.

3 de 3 Loja da Apple repleta de clientes nos EUA — Foto: Divulgação/Apple Loja da Apple repleta de clientes nos EUA — Foto: Divulgação/Apple

A versão “Mini” foi deixada de lado pela empresa em 2022. No lugar dela, foi apresentado o iPhone 14 Plus, que tem hardware muito parecido com o presente no iPhone 14 tradicional, mas com tela e bateria maiores.

Outros destaques das versões Pro da nova geração incluem a nova câmera de 48 MP. A promessa é de resultados superiores em fotos noturnas, já que agora a câmera combina quatro pixels em um para produzir imagens mais nítidas e com menos ruído. A Apple também afirma que o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max aguentam uma hora a mais longe da tomada se comparados com os modelos Pro de 2021.

Preços do iPhone 14 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 128 GB R$ 7.599 R$ 8.599 R$ 9.499 R$ 10.499 256 GB R$ 8.599 R$ 9.599 R$ 10.499 R$ 11.499 512 GB R$ 10.599 R$ 11.599 R$ 12.499 R$ 13.499 1 TB ––– ––– R$ 14.499 R$ 15.499

Mistério no Brasil

A Apple divulgou os preços do iPhone 14 imediatamente após o evento que anunciou os produtos. No entanto, até agora o site oficial informa que a disponibilidade será informada em breve. Não se sabe o motivo do mistério em torno do lançamento.

Ainda assim, cabe lembrar que a Apple enfrenta pressão do governo por causa da falta de carregador na caixa dos celulares, que ocorre desde 2020. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que a empresa suspenda as vendas de iPhone. A Apple informou ao TechTudo que vai recorrer da decisão.

Com informações de DailyMail

Confira o lançamento do iPhone 14 no vídeo abaixo

